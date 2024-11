A él no le importaba el costo que tenía que pagar: el testimonio de exasesora del Minhacienda que compromete a Bonilla

María Alejandra Benavides –exasesora del Ministerio de Hacienda– entregó un testimonio a la Fiscalía que podría poner en aprietos al ministro Ricardo Bonilla en medio de las pesquisas por el escándalo de corrupción dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso al testimonio completo. En él, la exfuncionaria asegura que se sintió usada por el ministro Bonilla y que fue presionada en reiteradas ocasiones para autorizar un millonario desembolso a la UNGRD.

“Él me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro”, dijo Benavides.

Las respuestas de Benavidas se suman a los testimonios de Olmedo López (exidrector de la UNGRD) y de Sneyder Pinilla (exsubdirector) en la investigación que busca develar la manera en que, al parecer, dineros de la gestión del riesgo terminaron siendo usados para comprar congresistas.

Fiscal: ¿El ministro sabía que Sneyder o más bien que los congresistas le estaban enviando a usted el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones?

María Alejandra Benavides (MA): Sí señora, él lo sabía

Fiscal: ¿Por qué lo sabía?

MA: Porque el 3 de enero, cuando yo voy a hablar de la carta, yo le digo: mire, en diciembre pasó esto. Yo mandé unos contactos, el señor Sneyder luego me dijo: la última semana de diciembre que no se ha movido. Que ya habían hablado con ellos, pero que ya, o sea... Fiscal, yo insisto: todo absolutamente todo necesitaba autorización. Todo necesitaba que él supiera. Yo no (inaudible) sola.

Hasta ahora está probado que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, firmó dos resoluciones que terminaron adicionando hasta 1,4 billones de pesos al presupuesto de la UNGRD. Una de las inyecciones presupuestales ocurrió un mes antes de las elecciones regionales (septiembre de 2023) y la otra se firmó en diciembre del año pasado.

El protagonismo de Benavides en el aparente entramado de corrupción ocurre porque el ministro Bonilla le habría ordenado hacer seguimiento y verificación a unos contratos que –ha insistido Olmedo– iban a ser direccionados para la compra de congresistas que, a cambio, votarían afirmativo a los proyectos de interés del Gobierno en el Legislativo.

Aunque la adición presupuestal fue de 1.4 billones, el aparente interés del ministro Bonilla se centró en 92.000 millones de pesos que se iban a distribuir en tres contratos. En teoría, esa plata iba a invertirse en obras para la contención y prevención de inundaciones y la mitigación de la erosión por lluvias.

El primero de los contratos era para Cotorra (Córdoba) por 50.000 millones de pesos, otro para El Salado (Bolívar) por 12.356 millones de pesos y el último para Saravena (Arauca) por 30.000 millones de pesos.

Continúa el testimonio

Fiscal: ¿Y él sabía que esos contactos eran de políticos y de contratistas?

María Alejandra Benavides: Él sabía que esos contactos los había sacado yo de lo que me habían pasado los congresistas que tenían los cupos indicativos. Yo no le puedo decir mentiras a ustedes. No sé. Yo no podía cuestionarlo. Pero aquí estoy segura de que el ministro sabía que esos contactos para ellos y que a cambio le iban a dar esos créditos.

Fiscal: Usted sabía si ellos a cambio de esos créditos le iban a dar alguna parte o algo al ministro

María Alejandra Benavides: No señora, lo único que yo sabía era eso. Yo de plata no sé. Y haría mal diciéndole mentiras, yo de plata no sé.

Fiscal: Y Jaime Ramírez Cobo sabía que los congresistas le estaban enviando a usted los datos de contacto de las personas en los territorios, de los encargados de la contratación?

María Alejandra Benavides: Él 11 de diciembre fue quien me pidió contactos.

Fiscal: ¿Él tuvo esos contactos?

María Alejandra Benavides: Yo a él le mandé unos contactos el 11 y luego el 16 yo pedí los otros contactos.

Abogado: señora fiscal, aclare ese tema de los contactos. ¿Cuáles son los momentos en que enviaste contactos?

María Alejandra Benavides: El 11 de diciembre, cuando yo le mando a él (Jaime Ramírez Cobo) los contactos, es porque ya había pasado la reunión con Velasco, la que le hacen a él por su gestión. Y él sabe de la urgencia, él sabe que el ministro (Ricardo Bonilla) va a cambiar una cosa por otra. Entonces, él es el que pide los contactos pa llamar, es él. Pero el 15, cuando estamos en la mitad de la sesión, porque todo es simultáneo fiscal, todo es simultáneo, lo que yo hago con Sneyder Pinilla, él pide los contactos, no es cogerlos de chat de Jaime (Ramírez Cobo), es pedírselos a los congresistas, porque los congresistas eran los que ya estaban conectados para la sesión (de crédito público), que era los que iban a votar. Y que yo se los pidiera a ellos específicamente era mostrarles que sí iban a salir (los contratos). Era la gestión que me habían pedido que hiciera.

