Revelan video posterior a la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector general de la Policía

¿Cómo ocurrió el asesinato de Juan Felipe Rincón?

Los hechos que rodearon la muerte del joven de 21 años ocurrieron hacia las 11:30 de la mañana de este domingo 24 de noviembre.

La familia de dos menores –de 8 y 15 años– citaron a Rincón hasta el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, para confrontarlo por una aparente actuación ilegal: el joven al parecer sostenía conversaciones abusivas con las niñas.

En ese momento se desató una riña que fue seguida por las detonaciones de un arma de fuego. Uno de los tiros impactó en el tórax de Juan Felipe y le ocasionó la muerte de manera instantánea.

El informe del CTI de la Fiscalía, por su parte, indica que en la escena del crimen se encontraron dos armas. Una pertenecía a Andrés Camilo Sotelo –un joven que permanece detenido y que ya está imputado por su aparente responsabilidad en el crimen– y la otra al escolta policial, identificado como Sergio Felipe Rico Rueda.

Sin embargo, solo el arma del uniformado estaba habilitada para disparar, pues la de Sotelo tenía varios daños en el tambor, brazo móvil, palanca de rotación.

“La verdad yo soy inocente, a mí me están acusando de algo que yo no soy culpable. La evidencias, los videos, todo está. Me están tratando de incriminar en algo que yo no fui. En las cámaras de los videos se nota cuando se desarma el arma, inclusive se le entregó al CTI, mostrando que era un arma de balines. Pero la Policía todo lo está cambiando”, ha sido la insistencia de Sotelo.

El policía –pese a que la comunidad lo ha señalado como responsable de disparar– todavía no está siendo investigado. En el cuerpo de la víctima no se encontró la bala y las autoridades tienen como una de las hipótesis que en el crimen se usó una tercer arma de fuego que todavía no aparece.

