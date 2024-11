Segunda Marquetalia publicó supuesta entrevista con alias Iván Márquez: el cabecilla niega su muerte y critica al Gobierno

En medio de los intentos del Gobierno por aclarar los rumores sobre la supuesta muerte del cabecilla alias ‘Iván Márquez’ de la Segunda Marquetalia, la disidencia de las FARC publicó una entrevista en la que su líder presuntamente desmiente las versiones que lo dan por fallecido.

La entrevista, difundida en una página web vinculada al grupo insurgente, se presenta exclusivamente en formato escrito, sin fotos o videos que la respalde.

Según declaraciones del consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, el pasado mes de octubre, el Gobierno estaba tratando de verificar si Marqués habría fallecido en Venezuela tras una operación quirúrgica. El funcionario había afirmado que junto con el gobierno de Nicolás Maduro estaban investigando los hechos para confirmar o desmentir su muerte.

Patiño había señalado que aunque no había confirmación oficial, existía la posibilidad de que Márquez hubiera muerto durante el procedimiento médico. “Hasta ahora no tenemos una confirmación, pero tampoco una negación”, había dicho el comisionado de paz.

En ese mismo mes, la Cancillería anunciaba que el Gobierno del vecino país, a la fecha, no contaba con información sobre Márquez.

Ante estos rumores, Márquez es el que supuestamente responde directamente en la entrevista de cuatro preguntas, descalificando las especulaciones y reafirmando que se encuentra con vida.

“La noticia de mi muerte carece de seriedad, pues quien hoy responde esta entrevista de la Guerrilla Comunicacional, es el muerto que una fuente maliciosa mató en el enrevesado mundo de su fantasía”, expresó el líder insurgente.

En cuanto a los diálogos de paz, Márquez aprovechó para emitir fuertes críticas contra el Gobierno de Gustavo Petro y su manejo de las negociaciones. “Se enredó al pretender imponer a toda costa unos diálogos regionales desconectados de la problemática nacional. Es necesario que el gobierno modifique su visión que reduce el conflicto a un enfrentamiento entre armados por el control de rentas ilegales”, se lee en la publicación.

Además, el líder de la Segunda Marquetalia criticó la actitud del Gobierno y de Armando Novoa, jefe de la delegación oficial en las mesas de diálogo, quien había señalado que no se podía negociar con un “fantasma” refiriéndose a la ausencia de Márquez en los encuentros y por la incertidumbre sobre si realmente hay un interlocutor activo en las negociaciones.

En respuesta, el cabecilla insurgente aclaró que la imposibilidad de contactar directamente con Novoa se debe a la orden de captura que pesa sobre él. “El señor Novoa, refiriéndose a mí, dice que no se puede hablar con un fantasma, porque no voy a Bogotá o Puerto Asís a intercambiar directamente con él, pero omite el hecho notorio que la OCCP y el gobierno no han realizado las gestiones para lograr de la instancia correspondiente la suspensión de la orden de captura que existe contra mi persona”, explicó.

También aseguró que por “razones elementales de seguridad” no puede sostener llamadas telefónicas.

Márquez también expresó que Petro debería acelerar las gestiones para lograr un acuerdo definitivo. “Es posible que haya faltado más respaldo y movilización popular, pero hay instantes en los que el presidente pareciera ausentarse de la conducción del proceso de paz que es la meta estratégica más importante del país, cuando debiera acelerar la marcha por el cambio, la vida y la paz en el último trayecto de su gobierno”, indicó.

“Esta guerra no es perpetua y, por lo tanto, debemos detenerla. Queremos paz, pero sin traiciones, para que la vida permita a los colombianos el disfrute de todos los derechos”, fueron las supuestas palabras del jefe insurgente.

“No se puede alcanzar la paz como el más elevado de todos los derechos inyectándole por dentro el virus de la desconfianza. El engaño y la división es un camino falso que nunca conducirá a Colombia a la paz total”, se lee en la entrevista.

