El duro relato de un colombiano y su hijo menor deportados: nos botaban la comida al piso y nos robaron la ropa

Carlos y su hijo menor de edad decidieron ir a los Estados Unidos por una de las tantas rutas ilegales que hay en Centroamérica y que dejó como resultado una mala experiencia al ser deportados y vivir buenos y malos momentos en su regreso al país.

En una entrevista con La FM, el colombiano contó lo que le pasó a su hijo y a él con agentes de migración de los Estados Unidos y lo que hará ahora que está en Colombia.

Carlos, uno de los colombianos deportados, contó su experiencia al detalle para La FM y aseguró que: "A mi hijo lo esposaron, le pusieron los grilletes desde San Diego hasta el avión Hércules de los Estados Unidos", aseguró el hombre.

"Cuando estábamos ahí en San Diego nos tiraban la comida en el piso, nos robaron la ropa en Texas; pero todo lo demás fue bueno. Baños, aseo, cama, comida, todo en orden", aseguró el deportado.

También contó detalles que el trato en San Diego era muy agresivo: "Ellos nos decían que nos calláramos, era horrible, que no habláramos, que no nos ríamos, no mires, no te muevas, fue feo", aseguró el hombre que tomó la ruta ilegal a los Estados Unidos junto a su hijo.

Entre los detalles que entregó: "La comida estaba vencida, el arroz se veía negro", fueron algunas de las declaraciones de Carlos que junto a su hijo ha sufrido una travesía, en donde han vivido buenos momentos.

En un momento de aceptación, Carlos aseguró que rompieron la ley en los Estados Unidos y que esto es solo una consecuencia de una decisión que tomaron al intentar pasar a Estados Unidos por Centroamérica.

Carlos y su hijo se dirigen a la ciudad de Barranquilla para continuar con sus vidas, después de un amargo momento generado.

