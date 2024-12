El 18 de diciembre se conocerá si Sandra Ortiz es enviada a prisión por corrupción en la Ungrd

Luego de varias horas de audiencia en el complejo judicial de Paloquemao, una juez de Garantías decidió aplazar su decisión frente al pedido de imponer la medida de aseguramiento a Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, investigada por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

La diligencia fue reprogramada para el próximo miércoles 18 de diciembre a las 9 am. Durante la jornada, se definirá si Ortiz es enviada o no a la cárcel, luego de que la Fiscalía le imputara los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, a los cuales no se allanó.

La exfuncionaria del Gobierno Petro, le pidió a la juez que le permita defenderse en libertad, señalando que nunca alteró o borró ni mensajes ni chats de su celular y que durante 25 años ha estado luchando honestamente en la política.

“No tengo nada que esconder, nunca me he cogido una moneda de cuero. Soy una mujer que me echo a pulso en la política, me ha tocado luchar contra la politiquería en mi departamento, con mucho esfuerzo, he estado al lado del señor presidente y aquí estoy sin equipos políticos”, señaló.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación pidió que la exconsejera sea enviada a la cárcel, por considerar que podría interferir en la investigación.