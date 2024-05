Defensa de Aida Victoria Merlano busca tumbar condena: radicó recurso de casación con estos argumentos

Pasados casi dos meses del fallo de segunda instancia que condenó a casi 14 años de cárcel a la influencer Aida Victoria Merlano por la complicidad en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, este martes se conoció que la defensa de la joven interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia para buscar su absolución.

La casación es un medio de impugnación extraordinario que tiene lugar siempre y cuando favorece el desarrollo de la jurisprudencia o cuando hay afectaciones a la garantía de los derechos fundamentales.

En ese sentido, el abogado Miguel Ángel del Río, defensor de Merlano, interpuso el recurso ante la Corte en un documento de 182 páginas en el que pide que sea absuelta como coautora del delito de uso de menores de edad para la comisión de delitos, así como fuga de presos en calidad de cómplice.

Al reclamar por una supuesta falta de claridad y precisión en un lenguaje comprensible para comunicar hechos jurídicamente relevantes, la defensa de Merlano advirtió que se valoraron evidencias sin que presuntamente “se aplicara la reserva judicial que impone realizar el control de legalidad posterior de los actos de investigación”.

Entre otras, se alegó que en los elementos audiovisuales en los que se evidencia la fuga de la excongresista Aida Merlano de un consultorio odontológico en Bogotá no hubo control de legalidad posterior ante un juez de control de garantías.

En marzo pasado, el Tribunal Superior de Bogotá aumentó de siete a 13 años y ocho meses la condena impuesta contra la influencer. Previo a conocer la determinación, compartió sus sentimientos de temor e incertidumbre a través de un video en el cual se quebró en llanto: “Hoy no daba para pararme de la cama, básicamente porque tengo mucho miedo y siento que la incertidumbre me desborda”.

“Yo siempre he sido partidaria de enfrentar los problemas con la mejor actitud posible y acudiendo a cualquier herramienta para hacer las cargas más llevaderas, pero no se puede, llevo dándole la mejor cara posible a este problema, pero hoy no, y es normal”, añadió.

