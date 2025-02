Se me fue: Petro acepta que trino con mapa de coordenadas del Eln en Catatumbo fue un error

El presidente Gustavo Petro aceptó el error de publicar una información confidencial sobre el conflicto armado en su cuenta de X, en la cual reveló la posición de un campamento de la organización criminal Eln.

“El Tiempo trata de insinuar que hay miembros de las fuerzas que están muy molestos con el presidente porque cometí un error con un trino, casi no me pasa, pero me pasó, se me fue”, señaló el jefe de Estado durante un consejo de ministros realizado este martes.

Ante la mirada atónita del ministro de Defensa, Iván Velásquez, criticó una publicación de un diario capitalino, en la cual se señaló que hay militares molestos por la publicación de Petro.

A su juicio, el Ejército debería agradecerle por haberles entregado esa información, sobre un campamento del Eln en el Catatumbo, que según el recibió de los campesinos de la región.

