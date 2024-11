Se sacó de contexto la letra: Karol G se disculpa después de las críticas a su canción +57

Desde su lanzamiento el pasado 7 de noviembre, la canción +57, interpretada por el “junte más esperado del año”, Karol G, Maluma, J Balvin, Feid, Blessd, Ryan Castro, DFZM y el productor Ovy on the Drums, desató una ola de reacciones en redes sociales.

La letra del tema generó tanto críticas como elogios, que no solo provienen del mundo del entretenimiento, sino también del ámbito político y social, especialmente por una de sus frases, que ha sido considerada controvertida.

La parte de la canción en cuestión menciona: “Una mamacita desde los fourteen (14 años de edad), entra a la disco y se le siente el ki. Mami, estos shots yo me los doy por ti”, lo que ha sido interpretado por algunos como una alusión inapropiada hacia menores de edad. Incluso la revista Rolling Stone y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se pronunciaron al respecto.

Ante la avalancha de críticas, Karol G, quien fue la encargada de reunir a los artistas para la creación de +57, salió al paso de la polémica. A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la cantante se mostró dispuesta a asumir la responsabilidad del impacto que ha tenido la letra de la canción.

Reflexión de Karol G por la polémica de su canción +57

La artista antioqueña defendió que las frases de la canción no fueron dichas con la intención que se les ha atribuido, asegurando que se han sacado de contexto. “Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender”, expresó en su mensaje.

Karol G destacó que la intención de la canción era celebrar la unión de los artistas y poner a bailar a su público, y no fue concebida para transmitir un mensaje negativo. En este sentido, la cantante reiteró que la letra fue malinterpretada y pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos: “Me disculpo de corazón”, escribió.

La intérprete también expresó su frustración por la desinformación que ha circulado en torno a la canción, en particular sobre supuestos mensajes que habría publicado y luego eliminado en su cuenta de Twitter, red en la que aclaró que no está activa desde hace más de seis meses. “Me siento muy afectada”, reconoció Karol G, agradeciendo el apoyo incondicional de sus seguidores y subrayando lo positivo que fue para ella la experiencia de grabar +57 con sus colegas artistas.

