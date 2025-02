Aprobada la eutanasia de Erika Morales: la joven que quedó cuadripléjica por un botellazo

La decisión de Erika Morales de acceder a la eutanasia ha reavivado el debate sobre la muerte digna en Colombia. Su historia, marcada por una agresión que la dejó cuadripléjica, ha generado un profundo impacto en la opinión pública y las redes sociales.

Lea también: Sin Soat, licencia y técnico-mecánica: así iba el motociclista que le causó la muerte al alférez en Floridablanca

Un ataque que cambió su vida y hoy le da el último adiós

En junio de 2021, Erika Morales, entonces de 17 años, fue brutalmente agredida a las afueras de un centro nocturno en Colombia. Recibió dos botellazos en la cabeza, lo que la dejó en coma por un año y siete meses. Cuando despertó, enfrentó una realidad devastadora: había perdido la movilidad y la capacidad de hablar, dependiendo de asistencia mecánica para respirar.

Ante esta situación, su familia desarrolló un sistema de comunicación basado en un abecedario impreso y una pluma, con el que la joven logró expresar su deseo de acceder a la eutanasia. Su petición se viralizó rápidamente en redes sociales, generando un debate sobre el derecho a una muerte digna.

Lea además: Capturan en Cúcuta al tercero al mando de la disidencia del frente 33 de las Farc

Aprobación de la eutanasia y el respaldo de la familia de Erika Morales

La EPS Emssanar S.A.S. aprobó la solicitud de eutanasia de Erika Morales, garantizando que la joven continuará recibiendo cuidados paliativos y asistencia psicológica hasta la realización del procedimiento. Su madre, Alba Morales, ha sido autorizada para tomar decisiones médicas en su nombre en caso de ser necesario.

Tatiana Morales, hermana de Erika, compartió en redes sociales un emotivo mensaje de apoyo. Aunque manifestó sentimientos encontrados, aseguró que respeta la decisión de su hermana y que la familia está afrontando este momento con serenidad y respeto por su voluntad.

“Quiero expresar que son muchos sentimientos encontrados, que esto no es fácil, no es fácil perder a una hermana, mi única hermana. Saben, ningún comentario mal intencionado me importa hoy, solo sé que fue la prueba de amor más grande que le estoy dando a mi hermana, que ella va a estar bien, que logre ser escuchada, espero seguir luchando por la justicia de mi hermana. Es un hecho, todo fue a aprobado. Lo demás ya es algo privado que llevaremos en familia. Muchas gracias por el apoyo prestado. Te amo hermana, logré que se escuche tu historia y tu dolor, te amo y sé que te vas a ir feliz”, escribió la hermana de Erika Morales.