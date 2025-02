¿No tuvo tiempo? Esto argumentó el ministro de Educación por reprobar su tesis de maestría

“No tuve tiempo de preparar la defensa, cumplí la cita por respeto con los jurados, pero sabía que no iba a poder sustentarla porque no he tenido tiempo de prepararla”, expresó Rojas en diálogo con la W Radio.

¿Qué pasará con la tesis de Daniel Rojas?

Así mismo, el ministro explicó que tendrá que volver a presentar la tesis, pero que, por ahora, duda de cuándo podrá hacerlo de nuevo por la misma razón: falta de tiempo. “Debo volver a presentarla, pero quién sabe si pueda tener el tiempo de ajustar y prepararla”, dijo.

Tesis de Daniel Rojas: esto dijo la Universidad Nacional

Vale recordar que la Universidad Nacional señaló en la evaluación de su tesis que “el concepto del documento, en su estado actual, presenta problemas teóricos y de rigor conceptual”. Además, señaló que “el estudiante tiene la posibilidad de cambiar el tema de su tesis si lo considera pertinente”.

Por su parte, los profesores Luis Edgar Basto y Juan Carlos Guataquí fueron los jurados del documento, quienes determinaron que el escrito y la sustentación no cumplían con los estándares académicos requeridos por la institución. En ese sentido, las principales debilidades de la tesis presentada por el ministro de Educación estaban relacionadas con la falta de rigurosidad conceptual y teórico tanto en el documento como en la presentación oral del mismo.

Además, la información revelada asegura que Rojas Medellín no logró responder de forma adecuada las preguntas presentadas, lo que aportó para tomar la decisión final. Tras reprobar, el funcionario tiene un plazo máximo de 12 meses para realizar los ajustes pertinentes y volver a sustentar su tesis.

