De sinvergüenzas e hipócritas: así se trataron los Petristas y Uribistas en el Senado

A los golpes casi se van los congresistas del petrismo y la oposición en la plenaria del Senado de la República, debido a supuestos perfilamientos que con grabaciones harían desde el Centro Democrático a senadores del Pacto Histórico.



El problema arrancó cuando la senadora del Pacto Histórico, Gloria Flórez, denunció que ella su colega de bancada Wilson Arias, fueron filmados por unas personas que había autorizado entrar el senador uribista Miguel Uribe, diferentes a las personas que le acompañan en su grupo de trabajo legislativo.



“Los miembros del Pacto Histórico hemos venido siendo afectador por grabaciones de parte de personas que no son de las UTL pero que han ingresado al recinto a hacer un seguimiento inaudito a nuestra labor”, sostuvo Flórez, quien precisó que fue el senador Uribe quien ingreso esas personas.



“Cuando salimos del recinto a solicitar los nombres de esas personas, hubo ataques del parte senador Miguel Uribe a los miembros del Pacto Histórico llamándonos delincuentes, eso es una afectación a la dignidad de los senadores. Una cosa es el recinto del Senado donde se falta al respeto, pero otra cosa es que el senador a fuera haga acusaciones que afecta nuestra honra y buen nombre. Exigimos la aplicación del estatuto del congresista”, aseveró la senadora del Pacto.

El descontrol en la plenaria comenzó cuando el senador Uribe empezó a replicar a los congresistas petristas, y en medio de una réplica que le dio el presidente Efraín Cepeda, fue cuando hizo sus duros señalamientos al Pacto Histórico. “La estrategia de quienes han sido verdugos es victimizarse pero son lobos con piel de oveja, están haciendo un escándalo donde no lo hay”, señaló.



Pero el momento más fuerte fue cuando Flórez se fue hasta la curul de Uribe a decirle que la estaba intimidando, a lo que le respondió el senador uribista: Al mejor estilo mafioso ustedes a la salida intimidaron a esos muchachos… no sean sinvergüenzas, no sean hipócritas”.



Aunque el presidente Cepeda le pidió moderar su leguaje, Uribe se negó a cambiar sus palabras, al considerar que ni sinvergüenza e hipócrita son groserías.



Uribe ante los comentarios de Flórez y los senadores petrista en su contra, le gritó en varias ocasiones a la senadora: No sea hipócrita, no sea hipócrita señora, hipócrita”.



Con los ánimos tan agitados se terminó levantando la sesión y se citó para el otro martes.

