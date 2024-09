El VPH provoca 630.000 cánceres en el mundo cada año

En el día de la salud sexual, es importante recordar la importancia del sexo seguro y el uso del preservativo para prevenir enfermedades de transmisión sexual (ETS). No obstante, es crucial reconocer que los métodos de barrera no siempre son suficientes como medida de protección.2 Por ejemplo, en el caso del Virus del Papiloma Humano (VPH), que comprende un grupo de más de 100 virus relacionados, aproximadamente 40 de los cuales se pueden transmitir principalmente a través de relaciones sexuales vaginales, anales u orales; el contagio puede darse por el roce genital, lo que podría reducir la eficacia del condón para prevenir su transmisión

Este virus causa seis tipos de cáncer: de ano, cuello uterino, orofaringe, pene, vagina y vulva. Así, se estima que el VPH provoca 630.000 casos de cáncer en el mundo cada año, representando alrededor del 5% de todos los cánceres. Específicamente el cáncer de cuello uterino es el segundo más común entre las mujeres colombianas, de hecho, en el país diariamente 13 son diagnosticadas y 7 mueren a causa de él.

En este sentido, el uso del condón es esencial, pero no es suficiente. Según Carmela Oranges, directora médica de MSD para Latinoamérica“en el caso concreto del VPH, el preservativo reduce la posibilidad del contagio, pero no se elimina el riesgo por completo, ya que durante el sexo pueden entrar en contacto zonas infectadas por el virus que no quedan cubiertas por el preservativo como la base del pene, los labios vaginales o la cara interna de los muslos”.

Bajo el contexto anterior, hoy se conoce que las prácticas sexuales seguras contra el VPH, además del uso de preservativo, incluyen la vacunación. Según la OMS, la vacunación es la medida más eficaz para prevenir infecciones y cánceres relacionados. Por ejemplo, la vacuna tiene una eficacia del 98,2% en la prevención del cáncer de cuello uterino.

Estos son algunos datos sobre la sexualidad segura y el VPH:

1. El VPH es una enfermedad de trasmisión sexual.

2. Este virus no es exclusivo de las mujeres. La realidad es que, si un hombre tiene una lesión genital y entra en contacto con el virus, puede infectarse de la misma manera que una mujer. Por esto, tanto hombres como mujeres sexualmente activas tienen altas probabilidades de contraer el virus en algún momento de sus vidas y por tanto deberían usar métodos preventivos.

3. Alta prevalencia: Alrededor del 91% de los hombres y el 85% de las mujeres sexualmente activos adquirirán una infección genital causada por VPH.

4. Puede ser asintomático:Muchas personas con el virus no saben que lo portan y pueden transmitirlo sin darse cuenta. La falta de síntomas hace que el tamizaje regular y la vacunación sean esenciales para la prevención y disminución de cáncer de cuello uterino en mujeres y cáncer anal en los hombres, entre otros.

5. El VPH puede transmitirse a través del sexo oral: el Virus del Papiloma Humano puede infectar áreas que no están cubiertas por el preservativo. Sin embargo, es esencial utilizarlos como medida de barrera para prevenir la transmisión del VPH oral. Esta infección afecta a un gran número de personas a nivel global, con alrededor del 10 % de hombres y el 3.6 % de mujeres presentando VPH oral. Además, los casos por VPH oral aumentan con la edad. Por lo general, el cáncer de garganta u orofaríngeo tarda varios años en desarrollarse después de la infección por VPH. El uso del preservativo es crucial en la prevención del virus.

“Es importante aclarar que, por lo general, el VPH no presenta signos ni síntomas, por lo que es fundamental que tanto hombres como mujeres se sometan periódicamente a chequeos médicos con especialistas de la salud y que tomen las medidas de prevención adecuadas, para protegerse y proteger a los demás a largo plazo”, agrega Oranges.

