¿Qué resultados pueden tener nuevas negociaciones tras elecciones?

Con un rol protagónico de Brasil y Colombia, se vuelve a asomar en el panorama político la posibilidad de nuevas negociaciones tras las elecciones presidenciales del 28 de julio y la negativa del gobierno de Nicolás Maduro a aceptar la derrota en las urnas.

Durante una transmisión especial del programa Con La Luz, moderado por la directora general de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, con la participación del periodista Vladimir Villegas y el ex director de Proyectos Industriales del Ministerio de Industrias y exmilitante del Psuv, Sergio Sánchez, se debatió sobre cómo podría plantearse esta nueva ronda de conversaciones y sus resultados, si es que Maduro no sigue por el camino “del atrincheramiento” a cualquier costo y se niega.

“La oposición tiene los votos, la moral, el apoyo internacional, pero ellos las armas, deben buscar un punto intermedio. Hay una historia de comportamiento que no vamos a poder borrar, una transición es entender que ambos vamos a tener que tragar sapos. La oposición no podrá imponer los resultados. Si repiten elecciones, el gobierno sacará mucho menos votos que ahora porque hasta sus bases se indignaron por la forma como desconocieron los resultados”, agregó Sánchez.

Se abre otra etapa Reyes pidió tomar en cuenta que a partir del desconocimiento de la soberanía popular expresada en las urnas electorales el 28 de julio, se abre una nueva etapa política que implica la implantación del madurismo con su modelo político “que no es democrático”. Con base a ello se preguntó hasta qué punto es justo que para negociar, la oposición ceda la mayoría electoral.

“No es creíble buscar una posición intermedia. La lógica de negociación no pareciera apuntar a que vas a renunciar a tus máximos de esa manera. ¿Qué es lo que pretende el gobierno, seguir diciendo a todo el mundo algo que no ocurrió? Dejar que el tiempo pase, se va hacia adelante pero lo que pretende es que se acepte que hubo atraco a mano armada y no van a entregar el bien robado (…) ¿Cómo se puede ceder la soberanía popular, el costo de ceder eso es mayor que cualquier cosa, se le dijo a la gente que la ruta electoral era la adecuada, cuál es la credibilidad”, sostuvo Reyes.

Al respecto, Villegas apuesta al rol que los gobiernos de Brasil, Colombia y quizás México, puedan desempeñar para tratar, de nuevo, de destrabar el juego. Considera que si Lula Da Silva y Gustavo Petro están tomando posición es porque creen que puede haber una solución.

“Apuesto a que esa negociación rinda frutos. Hay que ceder cosas que duelen. Una de las salidas puede ser reeditar la gesta ciudadana (repetir elecciones). La negociación no es garantía, ni siquiera es probable que se dé, pero es mejor evitar que el escenario no empeore por eso Maduro debe reflexionar sobre el país que quiere gobernar”, agregó.

Sobre la postura de Brasil, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, expresó su agradecimiento hacia la “posición nítida” asumida por Lula Da Silva para exigir la difusión de las actas del proceso electoral venezolano. Tanto Reyes como Villegas y Sánchez coincidieron en manifestar preocupación por el lenguaje de odio desatado desde Miraflores y la represión desatada, sumiendo a la población en el miedo.

