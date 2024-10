¿Qué pasará en Venezuela tras la presentación de las actas en la OEA?

La presentación de las actas de las elecciones venezolanas del 28 de julio ante la Organización de Estados Americanos por parte del Centro Carter tomó a muchos por sorpresa. Pero pasada la euforia, varias interrogantes quedan abiertas sobre el alcance del acto en el camino para esclarecer y validar lo ocurrido en los comicios presidenciales.

Para Griselda Colina, experta en materia electoral, fundadora y directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, el paso pone en la mesa un punto fundamental. “El Centro Carter vuelve a poner el foco en algo tan sencillo como la verdad. Porque eso es precisamente lo que son las actas: la verificación de la verdad”.

Las actas y su importancia

Para explicarlo, Colina se remite a una de las primeras conclusiones de la Misión de observación electoral del Centro Carter, quienes desde sus primeros informes afirmaron que una de las cosas positivas que pudieron comprobar es que el sistema de votación automatizado funcionó.

“Y las actas son justamente uno de los últimos elementos de comprobación de ese sistema, de la traza de papel que se genera durante el proceso y que empieza con los comprobantes de votos. Por lo tanto, las actas electorales son la prueba de que el sistema funcionó y de lo que ocurrió con la votación en la jornada”, explica la experta electoral.

Por lo tanto, para Colina, que se tenga la evidencia y se pueda someter a verificación es un avance importante. “Las actas son la verdad… y la verdad es lo único que nos puede llevar a construir un camino hacia la democracia”, afirmó.

¿Qué significa este paso?

El politólogo especialista en temas electorales, Jesús Castellanos Vásquez, enumeró en un hilo de la red social X, algunos de los elementos que a su juicio evidencian el impacto de la acción de presentación de las actas físicas de escrutinio de las elecciones presidenciales de Venezuela, ante la OEA.

Destaca como logro que la presentación se haya hecho en el foro político internacional más importante de la región y por parte de Jennie Lincoln, quien no solo fue la jefe de la Misión del Centro Carter en las elecciones presidenciales de Venezuela 2024, sino además es una experta de amplísima trayectoria en observación electoral mundial.

“No puede dejar de mencionarse el respeto que siempre mostró el régimen de Venezuela por el Centro Carter”, apunta Castellanos, además de que siempre era la institución citada cuando se referían a la fortaleza del sistema automatizado de votación venezolano.

Y, por ello, considera el experto que Lincoln “pudo explicar de forma técnica, en pocos minutos, cómo funciona el sistema de escrutinio en Venezuela, el papel de los testigos de mesa y el esfuerzo que significa haber logrado un instrumento como la web resultadosconvzla.com”, reforzando la legitimidad de su testimonio como experta.

¿Dónde nos deja esto?

En la misma sesión del Consejo Permanente de la OEA del pasado miércoles, la presidenta de la Oficina en Washington para América Latina (Wola por sus siglas en inglés), Carolina Jiménez Sandoval precisó lo que considera debe ser el norte en la actuación de los países de la región, en compromiso con la democracia.

“Los Estados miembro (de la OEA) deben velar porque se respete la soberanía de las personas venezolanas que pacíficamente ejercieron su derecho al voto, aún a sabiendas de que no estaban todas las condiciones para que los comicios fuesen libres ni justos”, puntualizó en su intervención.

La experta Colina define la situación actual como un “juego trancado”, donde estaría por un lado “un gobierno atrincherado, perseguidor, que no publica sus resultados”, y en el otro una oposición que sí los muestra y que entrega evidencia.

“Y en el medio hay una comunidad internacional que dice: queremos ver un proceso de verificación confiable que nos permitan darte legitimidad a quien haya ganado los comicios”, explica quien también fuera rectora suplente del CNE.

¿Qué pasará ahora?

Para Colina, la institucionalidad electoral venezolana quedó vulnerada y cuestionada después de las elecciones del 28 de julio. “Y eso no solo por lo que fue el proceso, que no contó con garantías ni condiciones, no fue transparente. O que sucedió el día de la elección”.

Para la experta, el punto de inflexión lo constituye el hecho de que el Consejo Nacional Electoral no haya ejercido sus obligaciones postcomiciales.

“¿Dónde está el CNE? ¿Por qué los rectores no han dado la cara? Tenemos a un poder electoral ausente. Al no mostrar los resultados, el CNE ha dejado de cumplir con su mandato y competencia: proveer medios que permitan verificar los resultados que leyó Elvis Amoroso el 29 en la madrugada”, afirmó Colina.

Para la consultora en temas electorales, es necesario que haya una institución externa que pueda verificar el resultado de esa voluntad popular expresada en Venezuela el 28 de julio, entendiendo que no ha habido una institucionalidad electoral venezolana que haya cumplido con este propósito.

“Hay organismos multilaterales que pueden servir para acompañar a los venezolanos en esta tarea. Por ejemplo, el Centro Carter que estuvo presente en todo el proceso electoral o incluso la Organización de Naciones Unidas puede tener un papel más importante”, explica sobre las dos únicas misiones de observación electoral internacional calificadas que estuvieron in situ.

Por su parte, Castellanos Vásquez considera que la presentación de las actas ante la mayoría de los países de la región y otros invitados internacionales constituiría ya “el inicio, de hecho, de una apertura a la revisión técnica internacional”.

Según el experto electoral, el impacto habría empezado de una vez con el efecto mediático nacional e internacional de la acción . “A lo que debe agregarse el reforzamiento, aún más, del liderazgo opositor, en especial el de María Corina Machado”, lo cual, en su opinión, aporta elementos de ánimo y esperanza de resolución a los venezolanos.

