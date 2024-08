Maduro se distancia de Lula Da Silva y dice que habla con Petro “en privado por teléfono sobre muchos temas”

La presión internacional no ha sido suficiente para el chavismo reconozca los reparos frente a los resultados del pasado 28 de julio en Venezuela, señalados de fraudulentos. En ese contexto, tres países del vecindario han intentado ser mediadores.

Cada uno ha tenido un rol diferente, siendo México con Andrés Manuel López Obrador quien más ha apoyado a Maduro. Gustavo Petro en Colombia y Lula Da Silva en Brasil son dos mandatarios que han ofrecido alternativas. Una de las cuales, más recientemente, ha sido repetir las elecciones. La oposición, varios países del continente, incluyendo a Estados Unidos, se han opuesto.

Lea: María Corina Machado considera “una falta de respeto” propuesta de Petro y Lula para repetir elecciones en Venezuela

Maduro reaccionó este jueves 15 de agosto a esa propuesta y expresó su distancia con Brasil.

“El expresidente Bolsonaro, de extrema derecha, aliado de la extrema derecha fascista de Venezuela, también gritó fraude y no aceptó la derrota y fue el Tribunal de Brasil quien decidió. Y nadie salió desde Venezuela a pedir nada. (...) Es un asunto de Brasil. Luego el 8 de enero sorprendiendo con un intento de golpe de Estado, asalto a los poderes públicos y lo que se hizo desde Vénguela fue condenar la violencia del fascismo. No, jamás, nosotros no practicamos la diplomacia de micrófono (sic)”, dijo Maduro.

Lula Da Silva, aunque es un presidente históricamente de izquierda, ha intentado mediar en la situación venezolana sin ceder del todo a Maduro. Por el contrario, ha buscado soluciones conjuntas con Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

El caso de Colombia, con Gustavo Petro, es distinto. Así lo dejó ver Maduro en las últimas horas con su pronunciamiento que podría calificarse como “pasivo/agresivo”: “En el caso de Colombia hemos venido reconstruyendo con mucha dedicación las relaciones. Creo que van bien las relaciones con el presidente Petro. Nosotros en privado hablamos muchos temas siempre. Nos llamamos por teléfono y hablamos muchos temas también. Pero jamás con Colombia practicaría la diplomacia de micrófono. Nunca”, señaló Maduro.

”Yo soy el garante de la negociación de paz. Venezuela es garante. Y jamás voy a dar opiniones sobre qué debe hacer Colombia para superar la guerra que está terrible. Cada vez peor. No, yo nunca voy a decir Colombia, su Gobierno, debe hacer esto, esto, esto y sacar en mis redes sociales un consejo. No”, agregó.

Conozca: Petro propone “experiencia del frente nacional” para Venezuela y pide nuevas elecciones libres

Entre líneas, Maduro se refiere a la propuesta del presidente Gustavo Petro que sorprendió no solo al señalar que en manos de Maduro está “una solución política que lleve paz y prosperidad”, sino que puso sobre la mesa un “frente nacional” para alcanzar una “solución definitiva”. Incluso, desde ya planteó una serie de iniciativas para atender la situación.

Petro planteó cinco alternativas, pero la más reveladora de ellas es el pedido de “nuevas elecciones libres”, lo que podría entenderse como un mensaje en el que el mandatario colombiano –cercano políticamente al régimen chavista–, reconoce y da validez a los cuestionamientos que empantanan los resultados que dieron como ganador a Maduro.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion