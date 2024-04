Es prioritario: María Corina Machado sobre propuesta de Petro de plebiscito para Venezuela

Machado era la candidata llamada a vencer al régimen de Nicolás Maduro. Los sondeos la daban como ganadora frente al actual presidente venezolano. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral impidió su inscripción y la inhabilitó de participar en elecciones por quince años.

La oposición entonces recurrió a la académica Corina Yoris como reemplazo de Machado y, al momento de su inscripción, sospechosamente, el sistema falló. El candidato en firme ahora es el diplomático Edmundo González Urrutia.

“Creo que es muy importante que los jefes de Estado de países que están siendo afectados por la crisis venezolana puedan legítimamente aportar y ayudar como ha sido en estas horas con relación al proceso electoral”, añadió Machado.

Conozca: La millonaria suma que aportan los migrantes venezolanos a las arcas de Colombia

Diosdado Cabello, vicepresidente de Venezuela, también se refirió a la propuesta de plebiscito y aseguró que el gobierno venezolano siempre ha estado abierto al diálogo.

“Yo creo que el presidente Petro y el presidente Lula tienen que pedir eso a la oposición, el presidente de la paz es Nicolás Maduro (...) él ha trabajado por la paz de este país incansablemente, ha hecho no sé cuántos llamados al diálogo, no es por nosotros, Nicolás Maduro no es el que pidió invasiones, no es el que pidió sanciones, no es el que pidió bloqueos, son los señores de la oposición”, señaló Cabello.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion