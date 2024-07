Edmundo González sorprende y lidera intención de voto en Venezuela con 47 puntos sobre Maduro

Una nueva encuesta realizada por ORC Consultores de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela revela que el candidato opositor Edmundo González Urrutia supera en intención de voto a Nicolás Maduro. Esta diferencia de 47,1 puntos porcentuales marca una ampliación en la brecha respecto a la semana pasada, cuando la distancia era de 44,4 puntos.

Según la encuesta, González, con una intención de voto del 59,6%, está muy por encima del 12,5% obtenido por el actual presidente Nicolás Maduro.

En el sondeo, también se incluyeron varias preguntas que revelan el sentir de los venezolanos, de cara a las elecciones presidenciales próximas. El 55,2% de los encuestados se identificó con la oposición, distribuyéndose en un 31,6% que respalda a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), un 14,7% que no apoya a ninguna facción específica, pero votaría por un candidato antichavista, y un 8,9% que se considera opositor, pero no respalda a la Unidad.

Por el contrario, solo un 11,4% se identificó como oficialista, de los cuales el 10,4% se declara chavista y apoya a Maduro, el 0,2% votaría por un candidato chavista aunque no apoya a nadie específicamente, y el 0,9% se considera chavista de izquierda sin respaldar al actual presidente. Entre los indecisos, un 33,4% expresó no estar alineado con ningún bando.

Comparado con una encuesta de la semana anterior, se observa un incremento en la inclinación hacia la oposición, un 55,2% frente al 53,4%, y una disminución en el apoyo al oficialismo de un 11,4% frente al 14,1%.

Otra pregunta clave de la encuesta estaba relaciona con la intención de participar como votante: “¿Estoy seguro de ir o no a votar, donde 1 es ‘estoy seguro de no ir a votar’ y 10 es ‘estoy totalmente seguro de ir a votar’? El 37,29% de los encuestados se ubicó en la escala 10, asegurando que “absolutamente sí votará”, mientras que un 5,78% se posicionó en la escala 1, indicando que “absolutamente no votará”.

Las demás respuestas se distribuyeron de la siguiente manera: 1,5% en la escala 2, 0,76% en la escala 3, 2% en la escala 4, 13% en la escala 5, 6% en la escala 6, 10% en la escala 7, 11% en la escala 8 y 11% en la escala 9.

Esta encuesta se llevó a cabo entre el 5 y el 13 de julio, con un margen de error del 2,5% y un nivel de confianza del 95%. El método de muestreo fue aleatorio y se realizaron 1.205 entrevistas a personas mayores de 18 años inscritas en el registro del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, abarcando áreas urbanas, semiurbanas y rurales del país.

Un mes atrás, los sondeos mostraban que Edmundo González, respaldado por la líder opositora María Corina Machado, quien fue impedida de participar en la contienda, ya contaba con una intención de voto cercana al 50%. Por su parte, el actual presidente, Nicolás Maduro, ha visto una ligera mejora en su apoyo, con niveles de adhesión entre el 22% y el 25%.

