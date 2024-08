Centro Carter desmiente el supuesto hackeo electoral del 28 de julio

Texto: Alianza #LaHoraDeVenezuela-Conectas (El Pitazo).

La jefa de la misión de observación del Centro Carter, Jennie Lincoln, que acudió al proceso de las elecciones presidenciales en Venezuela el pasado 28 de julio, desmintió el supuesto hackeo electoral que fue denunciado por el gobierno de Nicolás Maduro.

"No hay evidencia (…) Empresas monitorean y saben cuándo hay denegaciones de servicio (jaqueos) y no hubo una esa noche", indicó Lincoln en entrevista, según reseña France24. Además, el Centro Carter explicó que la transmisión de la data de votación es por línea telefónica y teléfono satelital y no por computadora, y destacó que no han perdido data.

Lincoln recordó que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, dijo, cuando anunció el primer boletín, que publicaría los resultados mesa por mesa en la página web y entregaría un CD a los partidos políticos, pero esto no sucedió.

"La gran irregularidad de la jornada electoral fue la falta de transparencia del CNE y la flagrante inobservancia de sus reglas de juego en cuanto a mostrar el verdadero voto del pueblo", apuntó la observadora del Centro Carter.

Esta organización ha analizado los números disponibles junto a otras organizaciones y universidades y ha confirmado a Edmundo González Urrutia como el ganador de las elecciones presidenciales con más del 60 % de los votos.

En un pronunciamiento público, el Centro Carter consideró que la elección "no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral" y no puede "ser considerada democrática".

