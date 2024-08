Carolina Cruz se sinceró en su podcast y habló sobre sororidad y empatía

En el más reciente episodio de su podcast ‘Mi Mundo, Mis Huellas Mi Verdad’, en colaboración con el colectivo Todos Somos Una, la reconocida presentadora y empresaria Carolina Cruz decidió hablar sobre las críticas que enfrentó en febrero de 2022 debido a los comentarios que hizo en sus redes sociales en el marco de la despenalización del aborto en Colombia. La vallecaucana aprovechó el espacio para hablar de sororidad, sexualidad y maternidad, e invitó a las mujeres a “hacer tribu”.

La presentadora recordó aquel episodio de su vida en el que fue blanco de críticas y ataques por una imagen que compartió en sus historias de Instagram. “La reposteé sin entender lo que estaba pasando. Después de mucho tiempo entendí por qué me estaban atacando, porque hablé desde la ignorancia y el desconocimiento de un tema muy difícil.” Debido a esta imagen, en la que se refirió al aborto en el sexto mes de gestación, Cruz estuvo en el centro de una discusión sobre la desinformación frente a la interrupción del embarazo y la maternidad deseada.

Lea: Juan Gabriel no nació para amar, pero sí para inspirar a los creadores de Barbie

“Dentro de mis emociones, de ser mamá y de no entender mucho sobre la Ley, empecé a dar mi opinión, una opinión basada en lo que se estaba comentando en ese momento en redes sociales”, relató, agregando que en aquel momento tuvo una respuesta reactiva ante la ola de comentarios que levantó la histórica sentencia de la Corte Constitucional, que aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. “Es un tema del que muchas veces no sabemos ni siquiera cómo opinar”, apuntó.

Al finalizar el episodio, la presentadora hizo una reflexión sobre los derechos reproductivos y las decisiones individuales, haciendo alusión a la interrupción del embarazo. “Cada mujer está en su derecho, y nuestro deber es acompañarlas desde la hermandad, el cuidado y la empatía. Tenemos derecho a que se escuche nuestra voz”, expresó

“Aprendí a no señalar, a no juzgar”

Luego de casi dos años de vivir esta experiencia, la presentadora reconoció que tuvo que informarse, conocer y escuchar historias afines al tema para tener un cambio de percepción. “Cuando empiezas a entender muchas situaciones, aprendes a acompañar desde la empatía, desde una red de apoyo, y aprender a hacer tribu. No deberíamos canibalizarnos, deberíamos unirnos”, mencionó. “Cuando empiezas a conocer y a escuchar esas historias, cambia tu forma de ver las cosas. Todos tenemos una historia cercana que nos ha tocado el corazón, con la que hemos estado de acuerdo y con la que muchas veces no. Pero esa amiga te necesita para que la escuches, para que la acompañes y para que, a su lado, puedas ser el apoyo que necesita. Aprendí después de ser muy terca que solamente nosotras, como mujeres, podemos entender lo que siente otra mujer y podemos apoyarnos como género. No se trata de juzgar, se trata de abrazar, sostener, apoyar y escuchar”, agregó conmovida.

Conozca: Cantante Nelson Velásquez condenado a prisión por violación de derechos de autor

Entre algunas de las revelaciones que hizo en su podcast, la presentadora contó que dos de sus amigas de infancia quedaron embarazadas a temprana edad y su familia le prohibió la relación con ellas, preocupados por el efecto que podría tener esa situación. “Hoy después de tantos años, y ahora que soy mamá, digo que nuestros padres cometieron muchos errores porque era el conocimiento que ellos tenían en ese momento. Hoy que tenemos tantas herramientas, tenemos que generar ese tipo de relaciones y amistades entre mujeres”.

Su mayor aprendizaje: la sororidad

La presentadora resaltó el valor de tener conversaciones incómodas e hizo un llamado a escuchar y entender los puntos de vista ajenos, aun en medio de la discordancia. “Es muy importante que aprendamos a tener conversaciones incómodas con personas cómodas, que nos generen confianza, familiaridad y tranquilidad”.

Sobre la sororidad, Cruz destacó la importancia de las relaciones de apoyo entre mujeres. “A las mujeres nos falta ese compromiso de tribu. Muchas veces ni siquiera necesitamos una opinión. Necesitamos una mirada, alguien que nos escuche”. Además, recalcó la importancia de generar una red de apoyo en momentos cruciales para mujeres que están enfrentando un embarazo no deseado y han considerado interrumpirlo de manera voluntaria. “Todos en algún momento hemos tenido a alguna persona cerca que está tomando decisiones difíciles, pero lo que quiere es un abrazo, sentirse segura, no sentirse sola”, concluyó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .