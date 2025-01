Pipe Peláez cantó en concierto de Año Nuevo de Nicolás Maduro y desató la polémica en redes sociales

En las calles de Caracas cercanas al palacio presidencial, el líder chavista Nicolás Maduro organizó un concierto para despedir el 2024 y darle la bienvenida al 2025. Pese a la poca asistencia de público, algunos artistas hicieron presencia allí, los cuales fueron criticados a través de las redes sociales, entre ellos, Pipe Peláez.

El régimen de Maduro organizó en el Palacio de Miraflores un concierto con motivo del Año Nuevo, este evento tenía un cartel con artistas nacionales e internacionales.

En la lista de artistas extranjeros que estarían en el evento del mandatario venezolano aparecían cantantes como Pablo Montero, Bonny Cepeda, Maelo Ruiz y los colombianos Jorge Celedón y Felipe Peláez –aunque este último nació en Venezuela–.

Aunque el cartel anunciado por las autoridades venezolanas era de más de 20 artistas, varios cancelaron y no se hicieron presente en un evento organizado por un gobierno que se ha visto envuelto en la polémica desde el pasado 28 de julio por declararse como ganador de las elecciones sin haber mostrado actas pese a la petición de la comunidad internacional.

Sin embargo, otros decidieron aceptar la invitación del gobierno de Maduro y cantar en las calles de Caracas, entre ellos el salsero puertorriqueño Tito Nieves, el mexicano Pablo Montero y Pipe Peláez.El concierto no habría convocado a la gente esperada, esto se evidenciaría en tomas cerradas hechas a los artistas para no mostrar a los asistentes y algunas imágenes que se han filtrado en donde el público no completaría la totalidad de la calle destinada al evento.

Este último ha sido criticado en las redes sociales, quienes mostraron indignación manifestando que su presencia representó su apoyo al dictador Maduro.

A través de la red social X se dieron a conocer algunos comentarios negativos respecto a la presentación del cantante vallenato en el evento del Palacio de Miraflores. “Por la plata baila el mono” y “El cantante ‘Pipe Pelaez’ fue a cantarle al genocida más grande de América latina, Nicolás Maduro”, fueron algunas opiniones de los internautas.

