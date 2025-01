¿Error o estrategia? Se filtró la setlist de la gira de Shakira

Se acercan las fechas confirmadas de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. Shakira ha compartido en sus redes sociales el trabajo que está haciendo para que su regreso a los escenarios mundiales sea una experiencia inolvidable para sus seguidores.

La gira iniciará el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, Brasil, y se extenderá hasta el 30 de junio en San Francisco, Estados Unidos. La primera etapa de la gira musical abarcará países de Latinoamérica y Norteamérica, incluyendo Argentina, Brasil, México, Perú, Colombia, Chile, Estados Unidos y Canadá. En Colombia tiene confirmadas cuatro fechas en Bogotá, Medellín y Barranquilla.

Sus conciertos, en especial las canciones con las que deleitará a sus seguidores, generan ansiedad y gran expectativa, debido a que se espera que la barranquillera no solo haga alarde de sus más recientes producciones musicales, sino que evoque los éxitos que la llevaron a conquistar la industria mundial.

Ante las expectativas, se enciende el debate en redes sociales hasta de los más mínimos detalles que la artista colombiana comparta en sus redes sociales, y así descubrir las canciones que la colombiana interpretará sobre el escenario.

Albert Menéndez, miembro de la banda de Shakira, compartió un video en el que “sin querer” compartió detalles exclusivos sobre las canciones que conforman el setlist de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. Los seguidores se dieron cuenta de la gran pizarra y lo que estaba escrito en ella; no obstante, todavía hay dudas de si hacen parte del espectáculo de la barranquillera.

En la pizarra se ven los nombres de varias de las canciones que son consideradas éxitos de su carrera: La Fuerte, Girl Like Me, Las de la Intuición / Estoy Aquí, Empire / Inevitable, Te Felicito / TQG, Acróstico, Copa Vacía / La Bicicleta / La Tortura, Addicted To You, Hips Don’t Lie, Chantaje, Monotonía, Loca, Entre Paréntesis, Ciega Sordomuda / El Jefe, Cómo, Dónde y Cuándo, Última, Ojos Así, Pies Descalzos, Antología, Poem To A Horse, Objection, Whenever Werever, Waka Waka, She Wolf, BZRP Mussic Sessions #53, Soltera, Don’t Bother.

