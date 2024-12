Papá de Luis Díaz habló sobre su salud desde clínica en Valledupar

“Mane” Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, estuvo cerca de padecer un infarto en la mañana del 26 de diciembre. Por eso, en la tarde del jueves, lo trasladaron del hospital San Rafael, ubicado en San Juan del Cesar, La Guajira, hacia el Instituto Cardiovascular de Valledupar.

Allí, Luis Manuel será sometido a un cateterismo cardiaco, de acuerdo con lo que le dijo María Isabel Cristian González Suárez, gerente del hospital de San Juan del Cesar, a El Tiempo. Desde Valledupar, Mane habló por primera vez sobre su situación de salud.

“En la mañana del jueves me levanté para ir al baño, cuando me senté en la cama recibí un impacto del lado izquierdo y quedé ahí con ese dolor”, le contó al medio El Pilón de Valledupar. Sin embargo, gracias a la reacción rápida de su familia, que lo llevó a centro asistencial de Barrancas, en La Guajira, la situación no pasó a mayores.