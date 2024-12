Los ganadores de los Premios Billboard 2024: Estos son los mejores artistas del año

Los Premios Billboard de la Música 2024, la ceremonia anual que reconoce a los artistas, álbumes y canciones más populares en el mundo de la música, celebró a los músicos más exitosos del año en géneros como pop, hip-hop, música latina, country, y más.

Otorgados por la revista estadounidense Billboard, los premios se basan en las listas de Billboard, que clasifican a los artistas según el desempeño de sus canciones y álbumes en diversas categorías, como ventas, streaming, radio y otros datos de rendimiento.

En esta edición, la cantante Taylor Swift, que continúa batiendo récords, fue la artista más galardonada en la historia de los Premios Billboard de la Música con 10 premios, entre ellos, el reconocimiento como Top Artista, Top Artista Femenina, Top Artista Billboard 200 y Top Artista Hot 100.

En la ceremonia celebrada este jueves 12 de diciembre, se entregaron premios en diversas categorías, que incluyen Artista del Año, Álbum del Año, Canción del Año, entre otros. En la categoría latina, Bad Bunny, Fuerza Regida, Luis Miguel y Karol G fueron reconocidos en la prestigiosa lista.

Lista completa de los ganadores Premios Billboard de la Música 2024

Top Artista: Taylor Swift

Top Artista Nuevo: Chappell Roan

Top Artista Masculino: Morgan Wallen

Top Artista Femenina: Taylor Swift

Top Dúo/Grupo: Fuerza Regida

Top Artista Billboard 200: Taylor Swift

Top Artista Hot 100: Taylor Swift

Top Compositor Hot 100: Taylor Swift

Top Productor Hot 100: Jack Antonoff

Top Artista con Mejores Canciones en Streaming: Taylor Swift

Top Artista en Radio Songs: Taylor Swift

Top Artista de Ventas de Canciones: Shaboozey

Top Artista Billboard Global 200: Taylor Swift

Top Artista Billboard Global (Excl. EE. UU.): Taylor Swift

Top Artista R&B: SZA

Top Artista Masculino R&B: Tommy Richman

Top Artista Femenina R&B: SZA

Top Artista en Giras R&B: Bruno Mars

Top Artista Rap: Drake

Top Artista Masculino Rap: Drake

Top Artista Femenina Rap: Doja Cat

Top Artista en Giras Rap: Travis Scott

Top Artista Country: Morgan Wallen

Top Artista Masculino Country: Morgan Wallen

Top Artista Femenina Country: Beyoncé

Top Dúo/Grupo Country: The Red Clay Strays

Top Artista en Giras Country: Zach Bryan

Top Artista Rock: Zach Bryan

Top Dúo/Grupo Rock: Linkin Park

Top Artista Hard Rock: Linkin Park

Top Artista en Giras Rock: Coldplay

Top Artista Latino: Bad Bunny

Top Artista Masculino Latino: Bad Bunny

Top Artista Femenina Latino: KAROL G

Top Dúo/Grupo Latino: Fuerza Regida

Top Artista en Giras Latino: Luis Miguel

Top Artista Global K-Pop: Stray Kids

Top Artista en Giras K-Pop: SEVENTEEN

Top Artista Afrobeats: Tyla

Top Artista Dance/Electronic: Charli XCX

Top Artista Cristiano: Elevation Worship

Top Artista Gospel: CeCe Winans

Premios Billboard: premios a Álbumes

Top Álbum Billboard 200: Taylor Swift, The Tortured Poets Department

Top Banda Sonora: Trolls: Band Together

Top Álbum R&B: Chris Brown, 11:11

Top Álbum Rap: Drake, For All the Dogs

Top Álbum Country: Zach Bryan, Zach Bryan

Top Álbum Rock: Noah Kahan, Stick Season

Top Álbum Hard Rock: Sleep Token, Take Me Back to Eden

Top Álbum Latino: Bad Bunny, nadie sabe lo que va a pasar mañana

Top Álbum K-Pop: Jung Kook, GOLDEN

Top Álbum Dance/Electronic: Charli XCX, BRAT

Top Álbum Cristiano: Elevation Worship, CAN YOU IMAGINE?

Top Álbum Gospel: Maverick City Music, Chandler Moore & Naomi Raine, The Maverick Way Complete: Complete Vol 02

Premios Billboard: premios a Canciones

Top Canción Hot 100: Teddy Swims, “Lose Control”

Top Canción en Streaming: Zach Bryan feat. Kacey Musgraves, “I Remember Everything”

Top Canción en Radio: Teddy Swims, “Lose Control”

Top Canción de Ventas: Shaboozey, “A Bar Song (Tipsy)”

Top Colaboración: Post Malone feat. Morgan Wallen, “I Had Some Help”

Top Canción Billboard Global 200: Benson Boone, “Beautiful Things”

Top Canción Billboard Global (Excl. EE. UU.): Benson Boone, “Beautiful Things”

Top Canción R&B: Tommy Richman, “MILLION DOLLAR BABY”

Top Canción Rap: Kendrick Lamar, “Not Like Us”

Top Canción Country: Shaboozey, “A Bar Song (Tipsy)”

Top Canción Rock: Zach Bryan feat. Kacey Musgraves, “I Remember Everything”

Top Canción Hard Rock: Falling In Reverse feat. Jelly Roll, “All My Life”

Top Canción Latino: FloyyMenor & Cris MJ, “Gata Only”

Top Canción Global K-Pop: Jung Kook, “Standing Next to You”

Top Canción Afrobeats: Tyla, “Water”

Top Canción Dance/Electronic: Dua Lipa, “Houdini”

Top Canción Cristiana: Elevation Worship feat. Brandon Lake, Chris Brown & Chandler Moore, “Praise”

Top Canción Gospel: CeCe Winans, “That’s My King”

