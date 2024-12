El nuevo agarrón del presidente Petro con el Congreso

El hundimiento de la reforma tributaria con la que el Gobierno Nacional esperaba recaudar $9,8 billones para financiar el presupuesto de 2025 desató la ira del presidente de la República, Gustavo Petro, quien además de llamar “malditos” a los legisladores, anunció que la relación con las Comisiones Económicas no va más.

“Ojalá mi única última actividad, que ya no sea hablar con congresistas de las Comisiones Terceras, finito, se acabó. No tienen ya nada más que hablar con nosotros ni nosotros nada que esperar de ellos (sic)”, manifestó el jefe de Estado.

Y es que para el mandatario, la decisión adoptada por el Senado y la Cámara de Representantes es originada por intereses políticos y, en su criterio, obedece a la intención de las fuerzas tradicionales de recuperar el poder en las elecciones de 2026.

Petro dijo que con el rechazo a la reforma se le dio un “golpe profundo” a la economía nacional, afectando al pueblo colombiano. Además, criticó la falta de apoyo para la clase media y las empresas del país, al mismo tiempo que acusó a algunos sectores de proteger a grandes multinacionales y empresarios de sectores como los combustibles fósiles y los juegos de suerte y azar.

“Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propia tierra, de su propio pueblo”, expresó el presidente durante un evento público que lideró en Barranquilla.

En ese sentido, el mandatario criticó al alcalde de esa ciudad, Alejandro Char, por no estar en el evento y porque, según él, ayudó a Germán Vargas Lleras a hundir la tributaria.

“Se lo tengo que decir a Char: él y sus parlamentarios, por estar pegados a los negocios particulares, no fueron capaces de dar la batalla ayer para hacer respetar a su Barranquilla y su pueblo, con tal de no pelear con Vargas Lleras y permitir que los dueños mafiosos de los juegos de azar se sigan llenando con las ilusiones de la gente que cree que se puede volver rica jugando”, dijo.

Según el presidente, las decisiones tomadas por las Comisiones Económicas del Congreso son gravísimas y aseguró que, incluso, llevaron al Gobierno a no cumplir con el pago de sus obligaciones, enfatizando en que los recursos para las regiones serán los más afectados.

Cepeda responde

Los señalamientos hechos por el presidente contra el Congreso de la República no tardaron en generar reacciones y uno de los primeros en salir a responderle fue el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda.

A través de su cuenta de X, Cepeda recriminó a Petro y le pidió respeto por los congresistas que no están de acuerdo con sus reformas.

“Deje de amenazarnos y descalificarnos cuando sumisamente no aprobamos todo lo que a usted se le ocurre. No puede ser que insulte y desacredite al que no está de acuerdo con usted. Yo no coincido con usted en muchas cosas y jamás lo he insultado”, señaló.

En su mensaje, el presidente del Senado pidió al jefe de estado “no chantajear al Caribe colombiano con la opción tarifaria, y con promesas de alivio a las tarifas de energía que nunca han llegado y las cuales usted prometió”, señalando que el Gobierno pretendía “que le aprobáramos $12 billones con el señuelo de la opción tarifaría, trasladándole la responsabilidad al pueblo colombiano de asumirlas”.

Cepeda le advirtió al presidente Petro que el Congreso seguirá trabajando “independiente y libre”, a pesar de los fuertes reclamos del Gobierno por no aprobar las reformas.

