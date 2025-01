La emotiva canción que Shakira compuso por la muerte de su hermano de 19 años

Desde el lanzamiento de su icónico álbum ¿Dónde están los ladrones?, Shakira ha logrado que su música trascienda generaciones, conectando profundamente con diversas audiencias. La cantante barranquillera ha sabido transformar momentos clave de su vida en inspiración para crear algunas de las canciones más representativas de su carrera.

Un ejemplo conmovedor es la canción Tus gafas oscuras, escrita como un homenaje a su padre, quien quedó profundamente afectado tras la pérdida de su hijo mayor, William Mebarak, fruto de su primer matrimonio con Lucila Otero. William falleció trágicamente en un accidente a los 19 años, cuando Shakira tenía apenas dos años. Para afrontar el dolor, su padre utilizaba gafas oscuras, buscando esconder las lágrimas que con frecuencia brotaban de su tristeza.

En una entrevista concedida a VH1 en el año 2000, William Mebarak relató cómo surgió la canción: “Un día ella me dijo: ‘Papá, quiero que escuches esta canción. Se llama Tus gafas oscuras’. Desde el momento en que perdí a mi hijo mayor, escondí mi dolor tras unos lentes, y ella hizo esa conexión”.

Aunque Shakira ha interpretado esta canción en vivo en contadas ocasiones, Tus gafas oscuras se ha consolidado como una de sus composiciones más emotivas, escrita cuando apenas tenía cuatro años.

La letra refleja un profundo vínculo emocional: ”Tus gafas oscuras me hacen vibrar cada vez que te ocultan, tus gafas oscuras me hacen sentir que yo soy de otro lugar. Y cuando me miras se encoge mi cuerpo, y me hago chiquita, y cuando me miras me atrapa tu mundo, y me siento distinta”.

Tus gafas oscuras fue lanzada en 1991 como parte de Magia, el álbum debut de Shakira, grabado bajo el sello Sony Music Colombia cuando la barranquillera tenía solo 13 años.

