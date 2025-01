Si el presidente González decide ir a Caracas lo acompañamos: Andrés Pastrana

A menos de 24 horas del acto de posesión del presidente en Venezuela, mientras Caracas tiembla por las medidas extremas que está tomando el régimen de Nicolás Maduro, a 1.500 kilómetros de distancia, en Panamá, el verdadero ganador de las elecciones, Edmundo González, está reunido con su grupo de asesores definiendo si viajará o no el viernes a Venezuela a reclamar el triunfo. A Edmundo González también lo acompañan el grupo de diez expresidentes, conocido como Idea, entre quienes están el colombiano Andrés Pastrana, el mexicano Vicente Fox, la costarricense Laura Chinchilla, el boliviano Jorge Quiroga y el paraguayo Mario Abdo. Ellos llegaron este martes a Panamá con el propósito de acompañar a Edmundo González a Caracas, en caso de que él decida ir.

Es significativo el hecho de que también están acompañando a González cancilleres en ejercicio de cinco países, de Ecuador, Uruguay, Perú, Costa Rica y Panamá. Mientras tanto, a la posesión anunciada por Nicolás Maduro, escasamente han confirmado segundos niveles de México y Colombia. También a Panamá, llegaron el martes las actas de las elecciones presidenciales llevadas a cabo en Venezuela en julio pasado, para ser custodiadas por el gobierno de ese país.

Cabe recordar que organizaciones como el Centro Carter y la Unión Europea, que revisaron las actas, dan como ganador a González. Hoy todo el grupo va a viajar a República Dominicana, desde donde podrían volar a Venezuela debido a que ese país mantiene relaciones diplomáticas con el régimen. Andrés Pastrana habló sobre los detalles de lo que ha ocurrido.

Lea aquí: ¿Cuáles alimentos subieron, bajaron y mantuvieron sus precios al iniciar el nuevo año en Cúcuta?

¿Cómo recibieron ustedes el anuncio del régimen de Maduro de que si ustedes llegan en avión, podrían derribarlo?

“Este es el matoneo de la narcodictadura venezolana, que todo, fíjate cómo han venido cambiando en el mismo régimen de posición. Hace tres o cuatro días, Jorge Rodríguez dice que nos declara personas no gratas. Posteriormente viene el Chapo Cabello, como yo lo llamo, y dice, que vengan, que vengan acá, que aquí les tengo un cuartico en el aeropuerto donde los voy a meter presos. Ayer ya sale Diosdado diciendo que si vienen yo los voy a tumbar, los voy a bajar, que la ley tal permite que se dispare contra aeronaves de los narcotraficantes y de terroristas y de invasores. Entonces, ni siquiera ellos se han puesto de acuerdo en las declaraciones frente al grupo IDEA. Punto número dos: Yo creo que en todas estas cosas, perro que ladra no muerde, ¿cierto? Cuando tú estás diciendo que no nos van a dejar entrar, a ver, primero nos tienen que dar el permiso de entrada. No creo que se vaya a dar ese permiso así tan fácil”.

¿Han pensado en entrar sin permiso?

“Nosotros no, porque no se puede entrar. Toda la frontera está absolutamente militarizada, la frontera colombiana, por ejemplo. Porque ahí creo que está la mayor cantidad de destacamento en Venezuela hoy en día y es en las fronteras, y en Caracas solamente. ¿Por qué? Porque lo que querían era evitar que por corredores verdes pudiera entrar Edmundo a Venezuela. Que no creo que lo puedan hacer. Pero todas esas son decisiones que ellos mismos también han visto y que se están analizando. Pero no, por caminos verdes no. O sin permiso por una lancha, o un avión no puede sin permiso, en fin. Eso ya es un tema complicado”.

Y, entonces, ¿si no les dan el permiso, no viajan?

“Es que eso no depende de nosotros. El problema es que esto es una decisión del presidente. Es Edmundo el que tiene que tomar la decisión si quiere ir a su posesión en Venezuela o no. Y si quiere que lo acompañemos. Nosotros lo que hemos dicho como grupo es: “Presidente usted cuenta aquí con unos soldados de su causa, en qué le podamos ayudar y colaborar, aquí estamos”. Y esa es la posición nuestra, pero depende de lo que quiera el propio presidente. No depende de nosotros”.

Conozca: ¡Pilas! Aún hay tiempo para matricular en colegios públicos en Norte de Santander

Ustedes han estado con él estos dos últimos días. ¿Cómo lo ha visto? ¿Qué ha dicho él? ¿Qué ideas tiene?

“No, que se están generando todas las condiciones para que él pueda llegar a posesionarse. No sabemos qué es lo que está pasando. Él está hablando con su grupo, con su gente. Ellos tienen un grupo que, lógicamente, es el grupo de crisis y el grupo de asesoría que es donde toman las decisiones, y ahí pues nosotros, simplemente, decimos: “presidente, aquí estamos, ¿en qué le podemos ayudar?”.

Ustedes están en Panamá. ¿Qué han hecho?

“En Panamá tuvimos reunión con el presidente en el Palacio de las Garzas. Muy interesante, estábamos los expresidentes del grupo IDEA y cancilleres, que es un hecho importante, porque aquí está la canciller del Ecuador, el canciller del Uruguay, el canciller de Perú, el canciller de Costa Rica...”

Prácticamente cuatro gobiernos ahí representados...

“Exacto. Con Panamá, cinco. Es importante. El otro tema es que de ahí salimos a un acto donde formalmente Edmundo González le hace entrega formal de las actas de votación al Gobierno de Panamá a través de su canciller Javier Martínez”.

¿Las actas las tenía Edmundo en España o cómo llegaron?

“En Venezuela. Las mandaron desde Venezuela. Desde Venezuela a Panamá y tengo entendido que llegaron en maletas”.

¿Cuántas maletas fueron?

“Creo que fueron varias, seis u ocho maletas, porque son diez millones de actas”.

Infórmese: Denunciar infidelidad en internet le costó proceso disciplinario a policía de Meta que se hizo viral

¿Y el presidente de Panamá las va a custodiar o cómo va a hacer ese manejo de las actas?

“Al Gobierno panameño se hizo entrega formal, al canciller. El gobierno panameño va a depositar las actas en el Banco de Panamá y son los guardianes de las actas de votación. Para mí este acto significa la credencial de presidente de Venezuela. Ahí está. Yo no conozco una declaración ni de Maduro ni nadie del régimen que haya demostrado que esas actas son falsas. Nadie. Y si tú tomas en cuenta esas actas, ¿quiénes las ayudaron a sacar? Los militares”.

¿Esas son las originales?

“Son originales y cada partido tiene copias. ¿Quiénes sacaron estas actas de los consejos electorales? Los militares y los partidos. Pero los militares ayudaron. Entonces ahí es donde comienza esto a mostrar que hay una fractura en las Fuerzas Armadas, porque la base que ayudó a María Corina sacó las actas. Y, segundo, si tú revisas las actas, no hay ni un puesto de votación donde voten los militares de Venezuela que haya ganado Maduro. Ni uno. Entonces eso tiene una especial significación. Después almorzamos con el canciller y con el presidente, con Edmundo, con los cancilleres, con una serie de ministros del Gobierno y nosotros los expresidentes y posteriormente fuimos a un acto de verdad muy bonito en el centro de convenciones de Panamá, donde había unos tres mil venezolanos y fue muy emocionante.Ver a Edmundo hablando, María Corina envió un mensaje”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion