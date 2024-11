La casa de los famosos 2: Margarita Reyes acusa de fraude a modelo

Una nueva polémica sacude la recta final de las votaciones para la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, luego de que Margarita Reyes, quien formaba parte del tercer grupo de famosas que concursaban por ganarse un puesto en el reality, hiciera públicas sus sospechas de fraude en las votaciones para elegir al tercer habitante.

La actriz, conocida por su participación en Survivor: La Isla de los Famosos, expresó su total decepción ante lo que considera anomalías en el proceso.

Según Reyes, los resultados de las votaciones mostraron cambios abruptos e inexplicables en las últimas horas, lo que la llevó a denunciar a través de sus redes sociales lo que, para ella, no fue más que un “engaño”: “Es un engaño lo que está pasando. Los números no son coherentes, ni siquiera haciendo cuentas”, aseguró la actriz en un video publicado en sus plataformas.

En este sentido, también manifestó sentirse “molesta” e “impotente” al ver cómo lo que parecía ser una competencia justa ahora se ve empañada por lo que ella considera “mentiras y fraude”.

Reyes lamentó profundamente que, después de un esfuerzo constante por mantenerse fiel a sus principios, se vea como una víctima de un sistema que, a su juicio, premió lo ilegal por encima de lo legítimo: “Me duele mucho porque sentía que veníamos trabajando de una manera súper legal, y ahora me doy cuenta de que lo que realmente importa aquí es otra cosa”, comentó con visible tristeza.

Y concluyó: “Solamente me queda agradecerle a mi equipo que me ha ayudado y apoyado porque, la verdad, no quiero algo que no va conmigo”.

Aunque Reyes no mencionó nombres en su mensaje, los rumores en redes sociales apuntan a que las sospechas recaen sobre Elizabeth Loaiza, quien hasta la noche del viernes tenía a penas un porcentaje de 25 % de votos a favor y, en tan solo 24 horas, habría duplicado ese número, lo que despertó las dudas de varios seguidores y compañeros de la competencia.

Nanis Ochoa, otra exconcursante del programa, también se refirió a las acusaciones y señaló que conoce bien a Elizabeth Loaiza, destacando su capacidad de movilizar a su comunidad. “Ella no se había puesto las pilas antes, pero ahora está reuniendo a toda su gente, y es claro que algo cambió en su estrategia”, explicó Ochoa, sugiriendo que la modelo caleña cambió su enfoque en la recta final de las votaciones y por eso logró llegar a esos números.

Esta situación ha generado una ola de reacciones en las redes sociales, donde los seguidores del programa expresan tanto su apoyo a los concursantes afectados como su indignación por lo que consideran un proceso fraudulento.

