Hernán Orjuela se regresó desilusionado a EE. UU. por el trato recibido en hotel de Santa Marta

El reconocido presentador de televisión Hernán Orjuela volvió a Colombia después de varios años viviendo en Estados Unidos, pero se encontró con una incómoda situación cuando se hospedó en un prestigioso hotel de Santa Marta.

El exconductor del programa Sábados Felices regresó a su tierra natal para presenciar el matrimonio de su hija. Alrededor de 180 personas, que eran amigos y familiares de los novios, se hospedaron en dicho hotel, aunque la atención no fue la adecuada.

“Me voy con un poquito de sinsabor. No sé si lo deba compartir, pero creo que estoy en la obligación también como colombiano de decir que todo muy bien, pero me da mucha tristeza saber que el turismo no se trata debidamente por las personas que realmente deberían consentir mucho más a los visitantes”, inició explicando el presentador colombiano.

Y agregó que el hotel en donde estuvieron fue el Hilton, que está situado cerca al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar: “Con mucha tristeza tuvimos que manifestar nuestro inconformismo en un hotel tan prestigioso, con tanta marca.... y el servicio realmente deja mucho que desear”.