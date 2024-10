Esta sería la fecha del posible estreno de La casa de los famosos

El fenómeno de “La casa de los famosos” se tomó las redes sociales con su primera temporada, que coronó a la influencer Karen Sevillano como ganadora. Con el entusiasmo aún presente entre los televidentes, el programa ha confirmado su segunda temporada para 2025, generando gran expectativa entre los fans.

A través de las redes sociales del reality, se anunció que Carla Giraldo volverá a asumir el rol de presentadora. La actriz no dudó en compartir su emoción: “¿Y ustedes qué dijeron? ¿Qué me iba a perder la segunda temporada de la casa más famosa de Colombia? Pues no. Bienvenidos a mi casa, a La Casa de los Famosos”. Su entusiasmo es un indicador de la energía renovada que se espera para esta próxima edición.

Cristina Hurtado, otra de las presentadoras del programa también se sumará a la segunda temporada. Sin embargo, su regreso no fue tan sencillo. Hurtado solicitó a la producción del reality que le fuese permitido tener más tiempo para compartir al lado de su familia.

Aunque aún no se ha confirmado la fecha de estreno, se estima que el reality podría regresar en febrero de 2025, manteniendo el mismo cronograma de lanzamiento que la temporada anterior.

Para esta nueva edición, la producción tiene planes de presentar un elenco fresco, repleto de personalidades reconocidas en diversas áreas del entretenimiento. Se espera que actores, músicos e influencers se unan al programa, lo que podría generar nuevas dinámicas y conflictos emocionantes para el público.

La emocionante noticia le hizo a través de un emotivo video en su Instagram titulado ‘Los sueños sí se cumplen’ en el cual contó su experiencia dentro de la casa más famosa de Colombia y agradeció por la gran oportunidad: “Un día entré a esta casa con una maleta rosada llena de sueños, ilusiones y muchas ideas, pero también, llena de muchísimos miedos. Mi expectativa en este reality era de una semana más o menos y cuando salí, después de cuatro meses, me llevé la sorpresa de que era mucha la gente que me tenía cariño”. expresó.

