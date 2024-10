Hay víctimas mortales a causa de tornados e inundaciones en España

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha confirmado que, tras acceder a algunos de los lugares del territorio valenciano más afectados por la DANA, se han localizado "cuerpos sin vida". Así lo ha confirmado, en una comparecencia en el Centro de Coordinación de Emergencias, en l'Eliana (Valencia) el jefe del Consell, quien no ha facilitado más datos sobre las víctimas por respeto a las familias.

Mazón ha explicado que los efectivos de emergencias empezaron a llegar a zonas "donde hasta hace bien poco no se podía acceder" y ha recordado que las tres zonas con mayor afección son Utiel-Requena, la Ribera y l'Horta. Lamentablemente, esto ha permitido constatar que "ya hay cuerpos sin vida y desgraciadamente siguen apareciendo".

Además, el dirigente autonómico ha indicado que todos los efectivos se encuentran "preparados y listos" para actuar y, si no están pudiendo llegar a algunos lugares, es porque, "o bien hay colapso en las comunicaciones, o bien porque son zonas anegadas". "Por lo tanto, el primer mensaje que queremos trasladar es que las personas que estén ahora mismo paradas o bloqueadas sepan que se va a llegar y que, si no se ha llegado, no es por falta de medios, ni por falta de predisposición, ni por falta de capacidad, porque la capacidad es toda para poder acceder; es un problema de acceso todavía", ha expuesto.

Por ello, el presidente, aunque ha asegurado que saben que es "difícil", ha trasladado un "mensaje de calma, de paciencia y de fuerza, porque a donde no se ha podido llegar es porque es absolutamente imposible".