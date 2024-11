El nuevo amor de Carla Giraldo es un cartagenero: fueron captados en concierto

En febrero del año en curso se confirmó que Carla Giraldo junto a Cristina Hurtado serían las presentadoras del programa ‘La casa de los famosos’ del Canal RCN. La noticia emocionó a los televidentes quienes cada noche disfrutaban de este reality que no pasó desapercibido en el país.

“Ha sido una preparación con mucha entrega, mucha disciplina, he estado estudiando técnica vocal y presentación, así como el manejo del cuerpo a la hora de presentar, de las formas de expresión, la manera de hablar para poder sentirme un poco más cercana, no tan lejana, entonces ha sido un proceso diferente, maravilloso, emocionante, enriquecedor, mágico porque es algo nuevo y cuando no conoces algo, y empiezas a saber de él empiezas a enamorarte de todo el proceso”, expresó la ganadora de MasterChef antes de que saliera al aire el programa.

A pesar de que la relación entre Giraldo y Cristina Hurtado no parecía ser la mejor, ambas trataron de mostrar y mantener una actitud cordial durante el reality en el que se coronó ganadora Karen Sevillano.

El nuevo amor de Carla Giraldo es cartagenero

El pasado 22 de noviembre el artista cartagenero Manuel Medrano se presentó en el Movistar Arena de Bogotá. El intérprete de canciones como ‘Afuera del planeta’ y ‘Una y otra vez’ dio un show cargado de romanticismo que despertó el amor entre las parejas que asistieron al concierto. Entre ellas Carla Giraldo, a quien se le vio muy amorosa al lado de un hombre rubio.