César Escola quiere reconciliarse con Amparo Grisales: le llevó un ramo de flores

Amparo Grisales y César Escola protagonizaron una de las discusiones más intensas que se han vivido en Yo Me Llamo, luego de que una interpretación de una imitadora generara desacuerdos en el panel de jurados. La disputa, que se volvió viral en redes sociales, dejó una fuerte tensión entre ambos, pero César decidió ponerle fin a la confrontación de una manera muy especial.

En el episodio del 28 de enero de 2025, el compositor pidió un momento a la producción para hacer un importante pronunciamiento. Después de salir del estudio, regresó con un enorme ramo de flores.

Entre aplausos, se acercó a Amparo Grisales, quien visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas al recibir el gesto. “Desde 1990 tú significas mucho para mí. Sabes que te quiero mucho, seamos amigos”, expresó Escola.

Así inició la discusión entre Escola y Grisales

La temporada de Yo Me Llamo 2025 ha dejado momentos memorables, no solo por el talento de los participantes, sino también por las intensas discusiones entre los jurados César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz. Aunque los tres aportan gran conocimiento al programa, también se han destacado por sus constantes roces durante la transmisión. Uno de los episodios más comentados ocurrió el 27 de enero de 2025, cuando Amparo y César protagonizaron un fuerte intercambio de palabras.

Todo comenzó cuando Marisela, una de las concursantes, interpretó “Tu dama de hierro”, uno de los temas más emblemáticos de la artista. Aunque la presentación no fue el centro de la atención, la discusión entre los jurados opacó el momento. Tras la actuación, cuando Amparo intentó dar su opinión, César no dudó en interrumpirla, sugiriendo que su crítica no era objetiva y que podría estar motivada por una supuesta envidia hacia la cantante original. Este comentario provocó que Amparo respondiera de forma tajante, mostrando su descontento con la acusación de “envidiosa”.

La situación escaló rápidamente, sorprendiendo a Rey Ruiz y al público. Amparo, visiblemente molesta, se levantó de su silla y abandonó el set, no sin antes lanzar un fuerte “Vete al diablo” a César. Ante este gesto, Escola, visiblemente desconcertado, se quedó en silencio por unos momentos, pero cuando ella se retiró, comentó: “Que se vaya ella”, lo que dejó claro que la tensión había alcanzado su punto máximo.

A pesar de lo incómodo del momento, Rey no intervino inicialmente, aunque se levantó para tratar de calmar a Amparo y persuadirla para que regresara al set y el programa pudiera continuar. Aunque algunos seguidores del programa pensaron que todo podría haber sido parte de un “show”, los rostros serios de los jurados indicaron que el conflicto fue genuino.

