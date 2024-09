Bukele prohíbe la entrada de Westcol a El Salvador por comentario sobre las mujeres

El influencer colombiano Westcol ha sido excluido de participar en el evento de videojuegos Gamergy en El Salvador, debido a comentarios despectivos que hizo sobre las mujeres del país centroamericano. La decisión fue tomada por Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, quien anunció que no permitirán la entrada del streamer al país.

Westcol, conocido por su contenido polémico y su autoproclamación como el “streamer número uno de América Latina”, había sido invitado a Gamergy, un destacado evento de esports y videojuegos que se celebrará el 26 de octubre. Sin embargo, sus declaraciones previas durante una transmisión en la que afirmó no haber visto mujeres atractivas durante su visita a El Salvador, desataron una oleada de críticas.

“Yo no me arrepiento absolutamente de nada de lo que dije. Cuando fui a El Salvador no vi mujeres lindas. Eso fue lo que dije y no me arrepiento”, expresó el influencer hace tres meses en sus redes, un comentario que fue calificado como ofensivo y misógino por muchos.

El funcionario salvadoreño, tras enterarse de estas declaraciones, tomó medidas rápidas y contundentes. “Es lamentable la forma en la que Westcol se expresó sobre las mujeres de El Salvador. No estaba al tanto de este tema, pero tras analizarlo con la empresa productora del evento, hemos decidido que no será bienvenido en Gamergy”, explicó Bukele en un comunicado.

El presidente del Instituto Nacional de los Deportes también lamentó cualquier inconveniente que la situación haya generado, asegurando que el evento seguirá adelante con otras personalidades del mundo del gaming que sí representan los valores que desean promover. “Anunciaremos los talentos que nos acompañarán, quienes estarán a la altura de este gran evento para la familia salvadoreña”, añadió.

Westcol ha estado previamente envuelto en controversias por sus declaraciones provocadoras, algunas de las cuales han sido tachadas de misóginas. A pesar de ello, su popularidad sigue en aumento, alimentada por un estilo de vida ostentoso que muestra en redes sociales, con coches de lujo y helicópteros.

