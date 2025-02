Apareció Venezuela: actriz de Chepe Fortuna revela detalles de su vida

“Después de mi derrame, la Omeris Arrieta que ustedes conocían cambió completamente. Hay algo que perdí con el tiempo, pero que ahora he recuperado: la alegría y la risa. Este proceso de la obesidad casi me mata. La obesidad es un problema muy difícil. Le agradezco a Dios por el proceso que estoy viviendo, porque me está devolviendo mi autoestima”, compartió.

Añadió: “Esto me hizo mucho más fuerte. Ahora, quiero ser testimonio de lo que viví. Le digo a las personas: ‘te está pasando esto, pero yo viví lo mismo, sé cómo superarlo y cómo caminar por este proceso’. Le dije a Dios: ‘Ya entendí, tranquilo, ya entendí’. Porque Él siempre le da las batallas a sus guerreras más fuertes, pero le pedí un día: ‘No me mandes tantas, porque me estoy cansando’. Hay momentos en los que de verdad me siento muy cansada. Cuando no es una cosa, es otra. Lo que da vida a Omeris Arrieta es actuar. Gracias a Dios, cada vez que me llaman para un proyecto, me levanto. Cada proceso viene con una bendición, y cuando esa bendición llega, me levanto de nuevo. Sé que cada cosa tiene un propósito: dar lo que he vivido y aprendido para ayudar a los demás”, contó.

La gente aún piensa que Omeris Arrieta está muerta, pero ella asegura: “Aquí estoy, vivita y coleando. Lo que hago es decirles: ‘Estoy viva, hey, no me morí’”.

