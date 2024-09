El Monstruo de Aviñón: invitaba a desconocidos para violar a su esposa

Indignación y preocupación femenina

Tras conocer el caso del Monstruo de Aviñón, cientos de mujeres alabaron a Giséle, quien fue valiente y con su testimonio contribuye a que otras víctimas alcen la voz.

“Impresiona ver a Giséle Pélicot. Fue violada durante años. Su marido la drogaba y otros hombres la violaban mientras era filmada. Giséle ha mostrado su rostro en el juicio, qué valiente”. “Que la vergüenza cambie de bando. Que se avergüencen ellos”, se lee en algunos comentarios en redes sociales.

Sin embargo, las reacciones de indignación, miedo, alarma y preocupación no pasaron desapercibidas, pues la mayoría de las mujeres no se sienten seguras con los hombres de su alrededor.

La entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, ONU Mujeres, reveló que la mayoría de los actos de violencia contra ellas son perpetrados por sus esposos o parejas actuales o anteriores-

De hecho, advirtió que más de 640 millones de mujeres de 15 años o más (el 26 % del total) han sido objeto de violencia por parte de su pareja.

Lo anterior, trae a colación la siguiente incógnita: ¿Hay algo que se ‘activa’ en un individuo para abusar de otra persona?

El médico psiquiatra de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y maestrando en salud mental forense de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), Mateo Benítez Medina, explicó que los seres humanos son “animales” que tienen instintos, pero, gracias al desarrollo de la nueva corteza cerebral, los impulsos son controlados para vivir en comunidad, sin embargo, estos se pueden perder por lesiones o demencia.

Entérese: ¿Cómo surgió la falsa narrativa de Donald Trump sobre los migrantes que “comen gatos y perros”?

“Eso sucede con algunas demencias, por ejemplo, hay algo que se llama síndrome de Klüver-Bucy, que son personas que han tenido su familia, sus hijos y durante mucho tiempo se han comportado muy bien y después empiezan a tener un deterioro en el cerebro y eso, alcanza una estructural del cerebro que se llama la amígdala.

Entonces se vuelve en algo que aquí conocemos como ‘viejos verdes’, empiezan a ser morbosas, tocarle los senos a las mujeres de la calle y actúan de manera inapropiada. También tienen hiperoralidad, están constantemente echándose cosas a la boca, masticando o comiendo cosas. Y tienden a ser más agresivos”, indicó el profesional.

Benítez es de la opinión que Dominique Pélicot es un sociópata, alguien que no es impulsivo y que actúa de manera premeditada. Una persona calculadora y que tiene completa conciencia de lo que está haciendo.

“Los sociópatas son personas que tienen dificultades para tener empatía, son muy fríos, no ven a los demás como seres humanos sino como objetos de los cuales ellos de alguna forma pueden beneficiarse, sacar provecho o utilizar, como cuando uno usa el celular, el computador. En el caso de él, la fantasía sexual, de pronto sumado a su sociopatía, daría a que codificara a su esposa, no la viera como una mujer sino como un objeto con el que podía satisfacer sus impulsos”, señaló el médico psiquiatra.

El impacto emocional que reciben las víctimas de violencia sexual es uno muy fuerte, pues este desemboca situaciones de ansiedad, depresión, odio y rechazo.

De acuerdo con la psicóloga de la Universidad de Pamplona, Yurley Flórez, hay personas que son más vulnerables debido a que han sido abusadas desde pequeñas, ya sea por adultos o individuos de la misma edad y esto “genera una marca inconsciente en su comportamiento, forma de hablar y personalidad”, por ello, tienden a culparse, creer que no merecen las cosas, permitir otras agresiones y en algunas ocasiones, no alzar la voz.

“En el caso de Giséle, al principio no pasaba nada porque ella no lo sabía, no estaba permitiéndole a su esposo sobrepasarse, no tenía esa baja autoestima pues ella creía tener una familia normal. Sin embargo, al conocer la situación tuvo que haberse sentido mal, con muchos pensamientos y está recapitulando las situaciones y sentimientos como odio, rechazo e incluso, a rechazar su propio cuerpo”, sostuvo Flórez.

Siga leyendo: Corea del Norte lanza numerosos misiles balísticos hacia el mar de Japón

Casos que indignaron a Colombia

Yuliana Samboní