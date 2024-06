Conmoción por asesinato de niña de tres años en Bogotá

Durante la investigación del asesinato de Celeste, de tres años, en el sector de Kennedy, la Policía Metropolitana de Bogotá ha capturado al padrastro de la niña por el delito de pornografía infantil.

El teniente coronel Norberto Hernán Caro, Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de MEBOG, explicó que durante las pesquisas relacionadas con la muerte de la menor, se descubrió un video de contenido sexual en el celular del hombre en el que aparece una menor de edad.

“Dentro del marco de las investigaciones que se adelantan en relación con la muerte de una menor de 3 años en el hospital de Kennedy, la patrulla de microterritorio de la localidad de Kennedy, en el momento de hacer el registro y posterior solicitud del celular para verificar el IMEI, el ciudadano presenta su celular sin percatarse de que tenía un video al parecer de contenido sexual con una menor de edad”, detalló Caro.

La captura se realizó por el hallazgo de este material y no directamente por la muerte de Celeste, la cual sigue siendo investigada por las autoridades.

En paralelo, las hermanas de la niña, de 6 y 8 años, fueron puestas bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos.

La Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá informó que Celeste había sido usuaria de uno de sus jardines infantiles durante 2022 y 2023, pero fue retirada en febrero de 2024 por inasistencia, a pesar de las llamadas y visitas de seguimiento.

“Durante su permanencia en el servicio no se identificó ni registró ninguna alerta o indicio de violencia hacia ella”, aseguró la Secretaría.

Detalles del caso

Celeste fue llevada por su abuela a un centro asistencial de Kennedy sin signos vitales y con evidentes señales de violencia física y sexual, desencadenando la actual investigación. En las últimas horas, se conocieron nuevos detalles del atroz caso de presunta violencia intrafamiliar y sexual.

Cuando la niña fue hallada por su abuela, estaba en un crítico estado de salud en su vivienda en Bosa, junto a dos hermanitos. La menor presentaba evidentes signos de violencia física y sexual.

Las primeras versiones señalaban como responsable de los hechos al padrastro de Celeste. La evidencia recolectada, que incluye un video del abuso sexual al que fue sometida la niña, llevó a las autoridades a proceder a su captura.

La brutal golpiza que le quitó la vida

De acuerdo con el reporte de los médicos del hospital de Kennedy, donde ingresó sin signos vitales la niña, su cuerpo presentaba evidentes señales de golpes en distintas partes de su cuerpo, así como signos de abuso sexual.

Jhon Ramírez, el padre de la niña, expresó su dolor y su versión sobre la presunta responsabilidad de la pareja sentimental de la madre de la menor. “Me llamaron y me tocó venirme.

Me dijeron que me habían matado a la niña y me la habían violado (...) se me fue el alma”, dijo Ramírez. Según su relato, la pareja de la madre de Celeste habría violado a la niña en la noche y, por la mañana, le habría dado una patada fatal que la mató, llegando sin signos vitales al hospital de Kennedy.

El padre de Celeste no entregó muchos detalles sobre su relación con la madre de la niña, pero aseguró: “no quiero verla”. Aunque el responsable de los crueles vejámenes sería la pareja sentimental de la mujer, el padre no tiene mayores detalles sobre quién era el sujeto, pues hacía tres meses no veía a su hija.

El caso ha causado gran conmoción en la comunidad, que espera que las autoridades continúen con la investigación para esclarecer los hechos y brindar justicia a la pequeña y su familia.

Con información de Vanguardia*

