Los AK47 se metieron a Los Patios y delinquen desde un cerro

La presencia de desconocidos y la prohibición de tener contacto con las patrullas de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) en el Cerro las Vegas, han deteriorado la situación de seguridad en ese punto de Los Patios.

Esto ocurriría porque un grupo de personas, que aseguran pertenecer a la estructura criminal de Los AK47, tiene atemorizados a los habitantes.

Estos presuntos criminales, que se la pasan en esa zona, armados y con granadas, montaron un imperio del terror para manejar el tráfico local de drogas y las extorsiones en Los Patios.

“Hay hombres que se la pasan armados y hasta con granadas en la parte alta del cerro, son un completo peligro, ni la Policía puede ingresar aquí”, sostuvo una habitante que pidió reserva de su identidad.

Y muestra de ello, fue lo ocurrido la madrugada del 29 de junio, cuando una patrulla de la Policía Metropolitana fue alertada sobre un ataque armado contra una pareja y cuando los uniformados intentaron subir a verificar los hechos, los atacaron a balazos.

Esta situación llevó a que las víctimas, sin importar que estuvieran heridas, debieran descender del cerro hacía donde se encontraban los policías para ser llevadas a un centro asistencial.

Según una fuente judicial, la pareja habría intentado vender drogas a domicilio en este sector sin el aval de esa estructura criminal y al ser descubierta fue interceptada por un grupo de hombres en su vivienda, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

Asimismo, también se conoció que Los AK47 estarían asentados en esta zona del área metropolitana desde el año pasado, al mando de alias Henry, quien habría sido el encargado de dar la orden de matar a la pareja.

Según fuentes judiciales, como la Mecuc tiene intervenido el sector La Pichera, donde era considerado una ‘olla’ y ya habían cometido hasta una masacre, Los AK47 decidieron ubicarse en la parte alta del Cerro las Vegas y continuar con sus acciones delictivas.

Las autoridades creen que la razón por la que no se ha registrado ningún crimen en el Cerro las Vegas, se debe a que no hay otro grupo o banda criminal que quiera apoderarse de ese territorio.

Bajo la mira

Se conoció que la Mecuc adelanta controles permanentes con el Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad y unidades de inteligencia para dar con el paradero de presuntos integrantes de esta organización criminal.

Además, la Policía sostuvo que se continúan atendiendo las solicitudes hechas por la comunidad.

