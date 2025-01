Colombia busca al mejor guitarrista: conozca todos los pasos

Después de exitosas ediciones en Chile, Argentina, México y Perú, el prestigioso Guitar Fest aterriza por primera vez en Colombia para descubrir al mejor guitarrista del país.

El evento, diseñado para jóvenes músicos de todo el territorio nacional, ofrece una competencia virtual de inscripción gratuita. Los participantes presentarán una composición original, y tras un mes de evaluación, un jurado especializado seleccionará a los tres finalistas.

Estos talentosos guitarristas tendrán la oportunidad de enfrentarse en vivo en la casa del rock en Colombia Ace of Spades, donde se definirá al gran ganador.

Como broche de oro, la primera edición de Guitar Fest Colombia cerrará con un show a cargo de Kiko Loureiro, el legendario guitarrista brasileño, quien ofrecerá una combinación de clínica y concierto.

Junto a él, el reconocido guitarrista Andy Addams será otro de los invitados especiales. El ganador del certamen recibirá una guitarra eléctrica y un millón de pesos colombianos, cortesía de la Academia Virtual Guitar For All Academy – Guitarra para Todos.

Loureiro: leyenda viva

Kiko Loureiro, reconocido guitarrista brasileño, es una figura icónica en el mundo del heavy metal y el rock. Exmiembro de las legendarias bandas Angra y Megadeth, Loureiro ha dejado una huella imborrable en la música a nivel mundial con su virtuosismo y versatilidad.

Desde sus inicios en la guitarra clásica a los 11 años, Kiko mostró un talento innato que lo llevó a destacarse como guitarrista eléctrico a los 13. A los 19 años, se unió a Angra, con quienes revolucionó el power metal progresivo y lanzó múltiples discos emblemáticos.

Su trayectoria incluye colaboraciones con artistas internacionales como Tarja Turunen y una destacada incursión en géneros como el eurobeat, la bossa nova y la samba, reflejada en sus álbumes solistas como Universo Inverso.

Con un estilo que combina técnica impecable y pasión, Kiko ha sido inspiración para músicos de todo el mundo, apareciendo en las páginas de prestigiosas revistas especializadas como Cover Guitarra y Young Guitar.

En su etapa con Megadeth, Loureiro contribuyó a álbumes icónicos como 'Dystopia y The Sick', '¡The Dying... and the Dead!', consolidando su posición como uno de los mejores guitarristas de su generación.

Ahora, el público colombiano tendrá la oportunidad de disfrutar de su maestría en el escenario durante su participación en GuitarFest Colombia 2025, un evento que promete ser una celebración inolvidable de la guitarra y la música.

Junto a él, Andy Addams, destacado guitarrista colombiano, quien ha logrado un lugar destacado en la escena musical internacional. Actualmente radicado en Estados Unidos, su talento lo ha llevado a presentarse en algunos de los festivales más prestigiosos del mundo, como Rock al Parque, y a compartir escenario como telonero de íconos del rock y metal como Ozzy Osbourne, Skid Row, Symphony X, Angra y Coheed and Cambria.

