UCIS de Colombia defienden gestión pese a denuncias de docentes en Norte de Santander

Desde el primero de mayo de 2024, los docentes de todo el país cuentan con un nuevo sistema de salud, el cual eliminó a los operadores regionales que funcionaban como intermediarios y delegó la administración del servicio a la Fiduprevisora, mientras que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) continúa siendo responsable de recaudar los aportes.

Sin embargo, este proceso ha estado marcado por varias dificultades, pues a casi un año de este cambio, los profesores de diferentes regiones, entre esos los de Norte de Santander siguen denunciando problemas en la entrega de medicamentos, en la asignación de citas y en la atención para usuarios con complicaciones crónicas.

Y frente a esto, recientemente La Opinión recibió algunas denuncias de maestros, quienes señalaron que la entidad UCIS de Colombia, encargada de prestarles los servicios de atención primaria, al parecer, no los estaría atendiendo correctamente.

Los profesores señalaron que la entidad les ha negado el servicio con la justificación de que no hay sistema, pero aseguran que ha sido una excusa porque no tienen la capacidad para atender a todos los pacientes.

Asimismo, indicaron que los funcionarios parecieran tener preferencias con algunos usuarios, pues mientras a unos les argumentan que no hay sistema, a otros sí los atienden con normalidad.

“A mí me atendieron cuando todo el mundo se fue, pero a los demás no, entonces tienen a la gente jodida, porque el sistema nunca se cayó, porque después pasaron normal atendiendo a la gente, fue un invento de ellos y segundo, no tienen la capacidad para atender, teniendo como pagar, porque son muchos profesores”, dijo uno de los docentes afectados.

UCIS de Colombia respondió

Frente a estas denuncias, La Opinión conversó con Yisel Argenys Aparicio Peñaranda, directora administrativa de UCIS de Colombia, quien manifestó que es totalmente falso que a los maestros se les esté negando el servicio.

La funcionaria señaló que la entidad ha trabajado para garantizar un servicio óptimo y una cobertura amplia para los 17.000 usuarios afiliados al Fomag.

Según Aparicio, desde el inicio del contrato el 1 de mayo de 2024, UCIS de Colombia ha ampliado sus instalaciones para mejorar el acceso y la atención de los docentes.

“En agosto abrimos la sede Bolívar, contigua al Hospital Universitario Erasmo Meoz y tenemos la sede Santander, ambas dedicadas exclusivamente a la atención de usuarios del Fomag”, mencionó.

Con respecto a la caída del sistema que denuncian los maestros, Aparicio precisó que, si bien es cierto, en algunas ocasiones la plataforma colapsa, las fallas se resuelven en la brevedad posible y esto no es motivo para negar el servicio de atención a los pacientes.

Frente a la capacidad de atención, mencionó que, a diario pueden estar atendiendo entre 400 y 420 pacientes de medicina general, precisando que cuentan con 20 médicos generales en su sede central, la cual cuenta con 6 niveles.

“Estamos más que preparados para prestar este servicio, acá las citas pueden solicitarse de manera presencial, virtual o telefónica. Nuestro horario de atención es de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche, jornada continua de lunes a sábado”, agregó la funcionaria.

En relación con rumores sobre deudas y problemas administrativos, Aparicio fue enfática en desmentir tales afirmaciones, precisando que el Fomag se encuentra al día con los pagos.

“UCIS de Colombia certifica que en la actualidad viene ofertando con normalidad, calidad, calidez y oportunidad, la atención requerida por los docentes y afiliados a Fomag pertenecientes a la ciudad de Cúcuta, El Zulia, Los Patios y Villa del Rosario; de conformidad al contrato suscrito entre UCIS de Colombia S.A.S y Fiduprevisora S.A que tiene por objeto la prestación de servicios y tecnologías en salud para la atención integral de los usuarios, en lo que corresponde a nivel primario y a los grupos de población por curso en vida y servicios de tecnología en salud.

Así mismo, hace constar que a la fecha, Fiduprevisora S.A ha dado cumplimiento al giro de los recursos que contractualmente están establecidos. UCIS de Colombia reitera el compromiso por el bienestar de la salud de la población docente y sus familias”, puntualizaron en un comunicado emitido el día de ayer para sus afiliados.

