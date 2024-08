Preocupa el alto índice de imprudencia en la vía 4G Cúcuta-Pamplona

La vía 4G Cúcuta – Pamplona es una de las grandes obras de infraestructura vial que ha permitido, entre otras cosas, acortar a 45 minutos el tiempo de desplazamiento entre estas dos ciudades, proporcionando un mayor impulso al desarrollo económico y turístico de la zona.

Pero a la par de las bondades que ofrece la doble calzada, los primeros tres meses de actividad de este moderno corredor vial también se han visto marcados por la tragedia.

Y es que desde su inauguración el cinco de mayo, según datos de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Norte de Santander, se han registrado un total de 14 accidentes, que han dejado como consecuencia tres personas fallecidas y 31 lesionadas, además de 662 órdenes de comparendo.

Lea: En Pamplona, motociclista perdió la vida de camino a su casa tras un mortal accidente de tránsito

La principal causa de estos incidentes ha sido la imprudencia de los conductores, en su mayoría motociclistas que por movilizarse en contravía han encontrado de frente la muerte.

Esta situación ha prendido las alarmas entre las autoridades de tránsito del departamento, que buscan alternativas para reducir al máximo la siniestralidad en la vía.

Carlos Orozco, secretario de Tránsito del departamento, señaló que estos hechos pueden estar relacionados todavía con el desconocimiento por parte de los usuarios que se desplazan por la vía.

Lea: Urgen alianza en Norte de Santander para combatir la trata de personas

“Para poder atender el tema estamos conversando con el administrador de la vía, en este caso es la Unión Vial Río Pamplonita para que nuevamente retorne y se haga la labor de prevención”, dijo Orozco, quien destacó además las acciones que se llevan adelante desde la administración departamental, específicamente a través de la Policía, con las labores de prevención e información, además de los comparendos.



No obstante, Orozco reconoce que “necesitamos seguir esforzándonos, pues el número de muertos y comparendos nos dice que las personas no están acatando la norma, que arriesgan su vida al hacer el mal uso de la vía”, dijo el funcionario.

“La educación vial no sirve”

A pesar de que en Colombia la seguridad vial es una política de Estado, y se implementa a través del Plan Nacional de Seguridad Vial y la Ley 1503, por medio de la cual se busca la promoción de hábitos y comportamientos seguros en la carretera, las metas propuestas todavía no se han logrado y, por el contrario, las cifras siguen aumentando.

Un estudio elaborado por el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana da cuenta que en Colombia, 6.690 personas murieron por siniestros viales en 2019; durante este año y los dos siguientes, fueron la segunda causa de muerte; mientras que a junio del 2024, 3.943 personas han muerto por esta causa.

Lea: En Norte de Santander hay certeza de que tierras del Páramo de Santurban son de este departamento

Frente a este panorama, el investigador y uno de los realizadores de este estudio, Jorge Martín, afirma que “la educación vial no sirve, es una medida inocua, que si no se acompaña de medidas de control y físicos - que pasan por diseños eficientes de la vía- no sirven para nada”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion