¿Por qué la descentralización de la educación conviene a Norte de Santander?

Descentralización de la educación en Colombia

En una editorial, Jaime Bejarano Alzate, exrector de la Universidad La Gran Colombia, explica que las políticas públicas que son el soporte teórico, legal y funcional de los sistemas educativos de los Estados se caracterizan por ser centralistas o descentralizadas: “Las primeras priorizan a los ministerios de Educación como si fueran el eje esencial del sistema; las segundas, fundamentan su estructura y desarrollo a partir del reconocimiento a las instituciones educativas de todos los niveles de escolaridad.

Como consecuencia de esta caracterización, la calidad de la educación en un sistema centralizado está orientada a lograr respuestas econométricas y estadísticas como factor comparativo entre los Estados, y si estas son exitosas, los grandes beneficiados son básicamente los Gobiernos y las personas que lo representan”.

Continúa expresando, “por el contrario, la descentralización tiene una organización diferente, en cuanto es el aula, la institución educativa y el municipio los referentes claves para hacer todo tipo de análisis en relación con cobertura, inclusión, deserción y lógicamente, calidad; su concepción es desde el contexto y su tipificación, especialmente en relación con la condición social, a la que el sector escolar debe dar respuestas para atender dichas necesidades”.

“Para cada caso, centralismo o descentralización, las mediciones son necesarias con el fin de construir propuestas, pero la diferencia radica en cómo se utilicen los resultados para el fomento del desarrollo de los ciudadanos. Si es centralizado, tiende a reflejar posiciones, intereses y visiones individuales que desconocen el sentir de todos los colombianos con relación a que somos un país de regiones, en muchos casos, con marcadas diferencias de desarrollo y cultura, las cuales requieren respuestas diversas en relación con su situación para cerrar la brecha que nos excluye de las oportunidades y no ahondar más en ella”, señala Bejarano Alzate.

Según Juan Diego Hernández, “en una región diversa como Norte de Santander, es crucial encontrar un equilibrio que permita adaptarse a las realidades locales mientras se mantiene un estándar educativo uniforme”.

En Norte de Santander avanzan diferentes estrategias, una de ellas es el Pacto por la Educación, proyecto que busca promover un nuevo modelo educativo que apunte al 2050.

Actualmente la Universidad Simón Bolívar, una de las instituciones educativas vinculadas al Pacto, brinda espacios para la reflexión y la construcción conjunta de propuestas innovadoras en torno a la educación, a través de proyectos estratégicos demostrativos con enfoque territorial como lo son el Observatorio de Interpretación de Realidades Educativas (OIRE) y la Red de Maestras y Maestros Investigadores de Norte de Santander (Reducalia).

Desde luego, hay un imperativo porque se descentralice la educación. “Las regiones no pueden seguir educándose bajo modelos totalitarios y centralizados”, puntualizó Hernández, “más allá de las filosofías, las palabras hechas y las buenas intenciones, pues la educación tiene que resolver problemas y no los está resolviendo. Es decir, la educación no está sirviendo en el modelo que tenemos”.

Para Luis Ricardo Navarro, profesor e investigador social Unisimón de la sede Barranquilla, Colombia debe pensar la educación desde los territorios y las gentes. “Los planes de estudio ya los tienen las comunidades. Ese saber y esos conocimientos que tienen las sabedoras los hemos despreciado y dejado en el olvido. Tendremos que hacer un intercambio de saberes con las formas científicas y académicas de hacer investigación para construir un país que piense la educación hacia sus necesidades, contextos, diversidades y transformación social.

La Universidad Simón Bolívar continúa trabajando en la investigación y el análisis de estos enfoques, con el objetivo de ofrecer soluciones que respondan a las necesidades locales y contribuyan al avance educativo de la región.

