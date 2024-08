¿Qué hay detrás de los dardos de Ángela Benedetti al Gobierno?

En los círculos del poder en Bogotá se preguntan hasta dónde va a llegar Ángela Benedetti. La exconcejala y exembajadora de Colombia en Panamá ha desenfundado una serie de trinos ácidos contra el Gobierno y el propio presidente Gustavo Petro durante las últimas tres semanas empezando a competirle a los sectores más críticos de la administración.

La última de sus opiniones llegó a sugerir que a ella le ofrecieron durante la campaña puestos o contratos cuando el presidente ganara las elecciones. “Cuando yo trabajaba en la campaña de Gustavo Petro por año y medio nos preguntaban: ¿tu quieres, cuando ganemos, puestos o negocios?”, publicó la exfuncionaria.

Benedetti está saliendo de un cáncer, una situación personal que le causó serios problemas de salud, y es a su vez la expareja de Juan Fernández, el silencioso asesor para el sector empresarial de Palacio que trata de servir de puente entre el sector privado y el presidente Gustavo Petro, aunque es claro que esa tarea también la acapara la directora del Departamento Administrativo de Presidencia, Laura Sarabia, hoy muy cercana a la presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez.

En el contexto de los dardos de Benedetti se encuentra la coyuntura por la que atraviesa su hermano, el embajador ante la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas, Armando Benedetti. Oficialmente este se encuentra en un pelito judicial con su exesposa Adelina Guerrero, quien lo denunció por una agresión en un restaurante de Madrid. A Benedetti lo llamó la Cancillería a responder en Bogotá y este ha insistido en que le dará su versión a las autoridades, pero no parece haber ningún interés por parte del Gobierno para que la investigación disciplinaria avance con rapidez.

El llamado a declarar todavía no tiene un término específico y Benedetti sigue trinando y oficiando en sus funciones diplomáticas. Mientras eso ocurre, su hermana en Colombia insiste en ser una voz crítica al presidente, no solamente por su conocimiento de hechos como el de la campaña que asevera, sino en la gestión de resultados y políticas públicas. Pero también dijo que desde Palacio le han enviado mensajes para que se silencie que no la atemorizan.

“La Constituyente, el video de Panamá, el tren elevado, el ahorro forzoso , etc , etc , etc , (SIC) son cortinas de humo. Nos tendrán otra vez unas semanas hablando de mientras tanto nos olvidemos de todos los escándalos que invaden al Gobierno”, dice otro de sus trinos. En su feed de X hay varios rt a Daniel Briceño, caricaturas de Daniel Samper, artículos de Vicky Dávila en la Revista Semana y una secuencia de cuestionamientos a Petro de otros líderes de opinión, incluso en lo personal.

Benedetti no ha respondido quién estaría detrás del intento de silenciarla con los mensajes de Palacio que denunció, pero parece que tiene la intención de seguir incomodando a la Casa de Nariño. Lo controversial es que, tanto como su hermano, hizo parte del corazón de la campaña y es una mujer que también se ha movido en sus años en la política recorriendo los pasillos del poder, por lo que conoce información de personas de alto perfil que podrían afectar al Gobierno.

El embajador tendrá que darle explicaciones a la Cancillería de la supuesta agresión a su expareja. Esto al tiempo que los espectadores de la cuenta de su hermana siguen creciendo con interés.

