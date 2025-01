PAE para el 2025 no está en riesgo: Ministerio de Educación

En dos semanas, los estudiantes de colegios públicos del país volverán a las aulas de clase y con ello, se tendrá que reanudar la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Sin embargo, hace unos días, se generó una alerta, pues las entidades territoriales fueron notificadas por parte de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApa), de que aún habían sido girados todos los recursos de la vigencia 2024, lo que según la entidad, se malinterpretó.

“El Programa de Alimentación Escolar no estuvo en riesgo en 2024, ya se giraron $1,7 billones a la 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC). Solo nos resta girar 4,5% de la vigencia 2024. Es de aclarar que esto no pone en riesgo el desarrollo del PAE para 2025”, expresó Sebastián Rivera Ariza, director general de la UApA.

No obstante, reconocieron que si bien es cierto que parte de la cofinanciación que aporta la Nación aún está pendiente y que las ETC cuentan con estos recursos para pagar a los operadores del PAE, pidieron a cada entidad que adelanten todas las gestiones administrativas y financieras para gestionar reservas presupuestales, mientras llega el último giro por parte del Ministerio de Hacienda en las primeras semanas de enero.

Para el caso de Cúcuta y Norte de Santander, los estudiantes y padres de familia no tendrán de que preocuparse, pues finalizando el 2024, las ETC aseguraron que todo está listo para que el 20 de enero que comienzan las clases, el PAE se entrege a cada estudiante beneficiado.

Para ambas entidades, el contrato inicial contará con una asignación superior a los 40.000 millones de pesos, lo que permitirá asegurar el funcionamiento del PAE desde el inicio del calendario escolar y durante los primeros meses del año.

