Ocaña: vuelve la comercialización de combustibles en pimpina

La venta informal

Mientras tanto, en las calles de Ocaña se distribuye el combustible en pimpinas, a $15 mil la garrafa y $30.000 el galón. La gente la adquiere en extrema urgencia, lo que encarece el costo de vida.



El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata intercede ante la dirección de Hidrocarburos, sin embargo, la ampliación de la temporalidad hasta el mes de diciembre fue negada, ya que se descubrió un contrabando técnico.

El mandatario hizo un llamado a la sensatez, precisando que las protestas están poniendo en riesgo la vida de muchas personas, pues las ambulancias utilizadas para la remisión de los pacientes no se pueden mover. Indicó que también se avecina una emergencia sanitaria donde los vehículos recolectores de basuras no pueden hacer los recorridos.

“Además, el martes reinicia el calendario escolar y el transporte de los estudiantes a las instituciones educativas será traumático. Esa parálisis afecta a la gente del común, no le hagan ese daño, así no son las cosas. La gestión se debe hacer ante el Congreso de la República para modificar la Ley, no bloqueando las vías de acceso”, reiteró el alcalde de Ocaña quien exige levantar la jornada de protesta.