Colombia será el mayor consumidor per cápita de huevo en el mundo en cinco años: Fenavi

Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, no tiene dudas: al paso que va, Colombia será el mayor consumidor per cápita de huevo en el mundo dentro de cinco o máximo seis años.

Hoy, un colombiano se come 324 unidades de esta proteína al año, cifra que para el cierre de 2024 aumentará a 336. Es decir, el consumo es casi de un huevo diario.

Lea aquí: Cúcuta: comercio de Los Caobos está que ‘apaga y se va’

Así mismo, la producción pasa por un buen momento. “Cerraremos con un aumento de producción de huevo del 4,5% a 5% y un incremento de la de pollo entre el 1% y el 2%”.

En el marco del Congreso Fenavi 2024, Moreno resaltó los principales indicadores del sector y manifestó preocupación por problemas de seguridad y la falta de mano de obra.

Hace unos años usted dijo que el pollo sería el “rey de las proteínas en el mundo”. ¿Eso ya es una realidad?

“Sí, a nivel mundial el pollo es la proteína más consumida en el mundo, pasó al cerdo como consecuencia de la peste porcina africana, que fue un tema en China. En Colombia se consumen 36 kilos de pollo al año, 18 de res y 14 de cerdo. Nosotros hace 20 años consumíamos 12 kilos de pollo, entonces, se ha triplicado”.

Conozca: Supersalud revela situaciones evidenciadas en primer mes de intervención

El aumento en la demanda coincide con una difícil situación de seguridad para los productores que usted ha advertido...

“Lamentablemente vemos un deterioro general de la seguridad en el país. Lo vemos en todo ese corredor de Valle del Cauca, Nariño, hacia arriba, hacia todo la Costa. Estamos sintiendo aumento de extorsiones, aumento de ‘boleteo’, se están acercando personas a granjas a pedir cosas.

Tuvimos ya unos casos muy particulares que nos sorprendieron, de un secuestro virtual de una granja. Llamaron a decir que tenían a toda una granja secuestrada en la Costa Atlántica, que si no pagaban cierta suma, pues los mataban. Eso fue desde una cárcel.

Ese tipo de situaciones lo que hace es aumentar la inseguridad, y vemos con miedo también que en algunas partes del país algunos productores no están queriendo ir a sus granjas. Eso al final afecta a toda la producción de alimentos”.

Le puede interesar: Papá de Shakira está internado en UCI

¿Es una amenaza para el abastecimiento?

“Es miedo para crecer en infraestructura, Colombia cada vez necesita producir más pollo y más huevo y todo eso se va a volver dolor de cabeza; si usted no puede ver cómo se están produciendo los alimentos, es imposible. Sin campo no hay ciudad, y lamentablemente sin seguridad en el campo no hay producción de alimentos”.

En enero vimos una baja en el precio del huevo, ¿eso ha sido sostenible el resto de meses?

“Se ha mantenido casi en el mismo nivel, lo que vemos es una constante, no ha seguido disminuyendo ni aumentando, ha seguido en el mismo volumen de precios. Veremos qué pasa con oferta, demanda de producción de huevo y con materias primas”.

Entérese: Familias que perdieron todo en Arboledas esperan reubicaciones urgentes

¿Qué se espera en materia de producción y consumo?

“Vamos a cerrar el año con un aumento de producción de huevo del 4,5% a 5% y un aumento de la del pollo entre el 1% y el 2%”.

¿Cuántos huevos se come un colombiano al año?

“En este momento estamos en 324, y vamos a cerrar con 336, más o menos el máximo de la historia, y venimos con un crecimiento muy fuerte. Creemos que va a continuar el aumento en los próximos años y si todo sale bien, en cinco o seis años seremos los mayores consumidores per cápita de huevo en el mundo”.

Lea también: ¿Cómo aprovechar la prima de mitad de año y multiplicarla?

¿Qué factores explican ese consumo tan alto?

“Son dos, uno es que en los estratos bajos se da un desplazamiento de consumir pollo a consumir huevo, de consumir cerdo a consumir pollo, de consumir carne de res a consumir cerdo; es una escala.

También estamos viendo que hay una tendencia saludable en personas de estratos altos, de consumir más huevo por el alto contenido de proteína, pero también pollo. Hay gente que alza pesas, que por ejemplo, consume 100 gramos de pollo al mediodía o en la mañana para generar masa muscular, o consumen grandes cantidades de huevo”.

¿En qué momento se “desmitificó” el consumo de huevo y se volvió tendencia?

“Eso era un tema de los 80, un estudio que decía que el huevo generaba colesterol, pero el huevo no genera colesterol malo, genera un tipo de colesterol bueno que ayuda a compensar el otro. Vemos cada vez más tendencia en las dietas, personas cargando huevos hervidos en su maleta para cuando les da hambre a las 10, 11 de la mañana se comen dos huevos y quedan completamente llenos”.

Vea: ¿Cómo aprovechar la prima de mitad de año y multiplicarla?

¿En qué van las exportaciones?

“En este momento estamos ya en el proyecto de exportación de huevo, en pollo seguimos en el proceso de búsqueda de mercados.

En el caso del huevo, en lo que va del año ya hemos exportado 7 millones de huevos, que son 27 contenedores al Caribe; para cuando termine el año, estaremos alrededor de 40 millones de huevos enviados allí. En pollo tenemos una gran oportunidad, porque vemos muy cerca la posibilidad de que Colombia se vuelva un gran exportador de productos avícolas”.

¿El sector avícola también está sufriendo por falta de mano de obra?

“Todo el sector rural del país tiene ese problema. No tenemos suficiente mano de obra en el campo colombiano, debemos atraer y seducir el talento. Me decían unos productores de otro sector del agro que si no fuera por la migración venezolana se hubieran quedado sin personas para recoger sus cultivos”.