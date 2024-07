La estrategia del Erasmo Meoz para mitigar deuda por atención a migrantes

La ESE Hospital Erasmo Meoz habría llegado a un acuerdo con Migración Colombia, para implementar la regularización exprés de aquellos migrantes venezolanos que llegan a solicitar un servicio médico y no cuentan con la documentación necesaria para soportar la cobertura del mismo.

Esta medida tiene como objetivo evitar que la deuda que tiene el Estado colombiano con este centro asistencial, que ya ronda los 130 mil millones de pesos, acumulados desde el 2016 a abril de 2024, siga creciendo.

Alex Noguera, subgerente del Hospital Erasmo Meoz, explicó que la idea es consolidar una “línea amiga” con Migración Colombia, que permita la agilizar el trámite del Permiso por Protección Temporal (PPT) para los casos de la población venezolana, sobre todo la pendular, que viene a buscar un servicio de atención médica en Cúcuta , por la precaria situación en su país.

Con el PPT se puede hacer la afiliación del paciente a una Administradora de Régimen Subsidiado (ARS), que soporte el servicio que está prestando el hospital y de garantice que habrá una retribución por la atención médica brindada.

“Nosotros planteamos aunar esfuerzos para garantizar prestación del servicio a los pacientes migrantes”, sostuvo Noguera.

Indicó el subgerente que este ejercicio ya fue puesto en práctica la semana pasada, con un niño llegado desde San Cristóbal, estado Táchira.

¿Qué se hizo? Noguera explicó que en el caso de los menores de edad, estos deben estar matriculados para poder optar por el PPT, de modo que se hicieron todos los registros de manera ágil y el infante fue atendido de manera satisfactoria y el Erasmo Meoz emitió una factura que será pagadera y no quedará en glosa.

“La idea es que sean cero barreras, que tanto el PPT como la afiliación al sistema de salud se hagan en el menor tiempo posible”, añadió el subgerente.

Noguera dijo que igualmente se trabaja en un proyecto con la gobernación, para prestar un servicio de atención integral al migrante.

Mitigar la deuda

No obstante, en el Hospital Erasmo Meoz están conscientes de que probablemente no todos los casos se logran tramitar de manera satisfactoria, pero “lo que estamos tratando es de mitigar la deuda, es decir, que no siga aumentando al ritmo que lo ha hecho en los últimos años”, dijo el subgerente.

Respecto a si habrá alguna interrupción en la prestación del servicio al migrante mientras se afina este mecanismo, Noguera lo descartó por completo, puesto que el acceso al servicio de salud, constituye un derecho fundamental, “y garantizamos que así sea”, dijo.

Por su parte, el gerente Hernando Mora, quien iba de camino a Bogotá para una reunión en el Ministerio de Salud, dijo justamente uno de los temas que llevaba en su agenda era el de la atención a los migrantes, “tenemos toda la voluntad de seguirlo haciendo”, dijo.

Asimismo, señaló que se buscará involucrar a los organismos internacionales, y continuar con la gestión nacional y departamental.

