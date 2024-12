Juzgado declara improcedente acción de tutela en proceso de selección de rector de la Unipamplona

En un fallo de relevancia para el proceso de selección del rector de la Universidad de Pamplona, del Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad, encargado de la acción de tutela acumulada promovida por Oscar Fabián Cristancho Fuentes, César Augusto Parra Méndez, Javier Alberto Manrique Caballero y Jorge Rojas Pacheco, resolvió declarar improcedente la acción constitucional.

Los accionantes incluyeron a la Comisión Verificadora de Requisitos, conformada por altos funcionarios administrativos de la universidad, y al Consejo Superior de la misma institución.

La acción de tutela fue presentada con el propósito de cuestionar la inclusión de Ivaldo Torres Chávez en las listas provisionales y definitivas de aspirantes al cargo de rector. Los accionantes argumentaron que Torres Chávez se encontraba inhabilitado debido a su condición de superior jerárquico de quienes participaron en el proceso de verificación de requisitos, lo que podría generar un conflicto de intereses.

Según el Juzgado, los actos administrativos en discusión corresponden al "Listado provisional de aspirantes que acreditaron el cumplimiento de requisitos" y al "Listado de habilitados para continuar en el proceso". No obstante, se determinó que estos actos no tienen incidencia directa en la decisión final sobre la designación del rector, constituyendo una expectativa y no un hecho concreto.

Análisis Judicial

El juzgado evaluó la acción bajo el principio de subsidiariedad, que exige que la tutela solo sea procedente cuando no existan otros medios idóneos para proteger los derechos fundamentales en riesgo o cuando se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable. En este caso, se concluyó que:

1. Los accionantes no superaron el requisito de subsidiariedad, ya que existen otras etapas en el proceso de selección para verificar la idoneidad de los candidatos.

2. No se acreditó con pruebas suficientes la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención excepcional del mecanismo de tutela.

En consecuencia, el juzgado resolvió declarar improcedente la acción de tutela acumulada. Asímismo, levantar la medida provisional que había suspendido el proceso de selección del rector, tras la consulta en la que resultó con el mayor puntaje el actual rector y candidato al cargo Ivaldo Torres Chávez.

En caso de no presentarse impugnación, el Juzgado ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Con esta decisión, el proceso de selección del rector de la Universidad de Pamplona continuará su curso normal, bajo las disposiciones establecidas en la convocatoria y las normas que rigen el concurso.

La designación del nuevo rector se dará en próximos días tras la deliberación del Consejo Superior Universitario, máximo organismo de dirección y gobierno de la Universidad, conformado por 11 miembros.

Estas elecciones han tenido ya dos escenarios importantes. El más reciente, la consulta universitaria realizada el miércoles 20 de noviembre, en la que se registraron 8.566 sufragios, de los cuales Ivaldo Torres obtuvo 7.054. El total de votos habilitados era de 119.646.

El candidato se impuso en los cuatro estamentos universitarios

así: Administrativos, 192; Docentes, 424; Egresados 4.576, y Estudiantes, 1.862.

A Torres le siguieron en su orden de votación Oscar Augusto Fiallo, con 248 votos; Elkin Gregorio Pérez, con 228; Elio Serrano, 203; Carlos A. Gualdrón, 138; Luis Fernando Niño, 93, y Oscar Fabián Cristancho Fuentes, 62 votos, entre otros.

Días antes de la consulta, en esta misma semana, se llevó a cabo también el primer espacio de socialización de propuestas de los aspirantes al cargo. El teatro Jáuregui de la Universidad de Pamplona fue el escenario para que los estudiantes y la comunidad en general conocieran en detalle qué proponen cada uno de los participantes de la contienda para el alma mater en el periodo 2025-2028.

Fue un espacio transparente y participativo en el que la amplia baraja de candidatos conformada por docentes, exrectores, aspirantes a cargos de elección popular, funcionarios públicos, entre otros perfiles.

