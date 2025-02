Fin de USAID: cerraron 70% de las fundaciones en la ruta del caminante, en Norte de Santander

El congelamiento de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) causó que en Norte de Santander se vieran afectadas fundaciones que brindan ayuda humanitaria a los caminantes venezolanos. En los más de 190 kilómetros que comprende la ruta del caminante, que va desde Villa del Rosario hasta Bucaramanga, solo ocho organizaciones atienden a aproximadamente 3.000 migrantes que se movilizan cada mes por este trayecto.

De acuerdo con un voluntario que labora en una de estas organizaciones estás son las fundaciones que aún prestan servicios: fundación Vanessa Tejiendo Sueños (Pamplona), La Don Juana de Samaritan’s purse (Chinacota), Underground (La Laguna), Fundación Colombo-venezolana Nueva ilusión (Los Patios), Fundación Hermanos Caminantes (Pamplonita), Albergue Refugio Douglas Pabón (Pamplona), La Cruz Roja (Berlín) y la fundación Martha Duque (Pamplona).

En retrospectiva, según Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (Gifmm) para el año 2020 había 26 centros de ayuda a lo largo de esta ruta. En estos momentos, el 70% de estas organizaciones cerraron sus puertas.

Según Vanessa Yurley Peláez, vocera de la fundación Vanessa Tejiendo Sueños, estos cierres se deben a que algunas fundaciones “trabajan solo por proyectos” como es el caso de World Visión o ZOA. También declaró que de los albergues que han abierto en los últimos siete años, quedan solo tres en funcionamiento.

Peláez expresó que “las organizaciones de la sociedad civil son las que visibilizaron el éxodo migratorio y que a partir de ello se involucraron otros actores internacionales. Ellos ayudaron a dignificar el tránsito a todos los migrantes”. Algunos de estos organismos que laboraron durante 2020 fueron: el Programa Mundial de Alimentos, Acnur, Unicef y Solidarités International.

De igual forma, Peláez señaló que su fundación es el único centro que ofrece alojamiento al caminante en Pamplona, y que labora incluso “antes de que la ruta del caminante existiera y de que cooperación internacional llegara”, con el objetivo de dignificar la vida de los caminantes, brinda servicios de alimentación, higiene, activación de rutas y acciones de primera urgencia.

En el municipio de Los Patios, apenas en el inicio de la ruta, está la Fundación Colombo-Venezolana Nueva Ilusión. En este punto, que es uno de los ocho que aún laboran, los caminantes reciben desayunos, almuerzos, asesoramiento jurídico y apoyo psicosocial.

La directora de la fundación, Nelcy Salguero detalló que en este punto reparten 380 alimentos diarios entre La Parada y Los Vados.

Salguero aseguró que Funvecuc, que antes ejercía esta labor en La Parada dejó de funcionar hace dos años.

Riesgos al migrar

Los líderes de estas fundaciones enfatizan los riesgos en la ruta del caminante y el creciente flujo migratorio.

Vanessa Peláez recalcó que atienden de 1.600 a 2.000 personas mensualmente, mientras que Nelcy Salguero mencionó que brindan ayuda a un promedio de 80 a 150 personas cada día.

Entre los problemas más comunes que enfrentan los venezolanos a lo largo de este recorrido están: el abuso sexual a mujeres, la xenofobia en el camino, el hurto, la explotación laboral, enfermedades no tratadas y el temor de ser perseguidos por el gobierno de Venezuela.

Una trabajadora social de Nueva Ilusión informó además que los caminantes se movilizan en densos grupos familiares y que sus destinos suelen ser: Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Pereira, Cali, Tuluá, Perú y Chile.

Acerca de la temporada del año con más flujo migratorio, indicaron que suele ser entre los meses de diciembre y marzo.

Panorama tras cierre de Usaid

Tras la suspensión temporal de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), representantes de estas fundaciones manifestaron que “la crisis migratoria se puede intensificar”.

Vanessa y Nelcy declararon que pese a que la medida de USAID no afecta económicamente sus fundaciones, esto no significa que a los migrantes no les perjudique pues “dejarán de recibir kits y llegarán con más necesidades a los pocos centros de ayuda disponibles”.

En este momento, fundaciones, organizaciones sociales, empresa privada y el Estado colombiano están preocupados por este panorama, nada alentador. Y es que el país que más subvención recibe de USAID en América Latina es Colombia, que anualmente recibe alrededor de 1.6 billones de pesos (más de 400.000.000 de dólares).

Redacción: Juan Marco Rivas / Practicante de periodismo

