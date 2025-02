El Catatumbo es un territorio que quieren ver como fracasado: obispo de Tibú

Después de 23 años de trabajo en distintas parroquias de la ciudad y el área metropolitana, el 5 de noviembre de 2021 el padre Israel Bravo Cortés fue nombrado por el papa Francisco como el sexto obispo de la diócesis de Tibú.

Este nuevo cargo lo convertía en el primer sacerdote de Cúcuta en alcanzar esta alta distinción en la Iglesia católica colombiana. La nueva misión de este hombre de fe y entrega al servicio de los demás, era liderar esta jurisdicción de la iglesia de Norte de Santander marcada por años con múltiples problemáticas.

Desde hace tres años que asumió el encargo de pastor del evangelio ha enfrentado diferentes desafíos, pero también ha promovido el diálogo y la solidaridad entre los catatumberos en medio de las adversidades. Hace más de un mes la zona norte del departamento vive la mayor crisis humanitaria y de violencia por el enfrentamiento de los grupos armados ilegales que se disputan el territorio.

En diálogo con La Opinión, monseñor Israel Bravo, habla sobre el presente del Catatumbo, los males que le siguen aquejando y los caminos para ver la luz en medio de un panorama de violencia y tragedia humanitaria sin precedentes.

Hace más de tres años usted llegó a Tibú, su primera diócesis, ¿cuál es la radiografía que, como líder católico, tiene hoy del panorama que vive el Catatumbo?

Antes de llegar al Catatumbo, debo reconocer que siempre viví en Cúcuta, conozco Norte de Santander y el Catatumbo, eso me permite reconocer que la situación ha cambiado muy poco. El Catatumbo siempre ha sido un lugar de conflictos, de situaciones difíciles y de muchas necesidades.

Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, su predecesor, afirmaba que el ‘gran mal’ del Catatumbo es la hoja de coca, ¿comparte esta afirmación?

No es que no comparta esta afirmación, pero creo que los males del Catatumbo confluyen muchos. Cuando el Nuncio en Colombia me llamó para decirme que había sido designado por el papa Francisco como obispo de Tibú, él me decía que la problemática era la falta de vocaciones. Yo le decía, no, señor Nuncio, allí confluyen todos los problemas de Colombia. Allí falta institucionalidad, falta promover el campesinado, faltan vías, y evidentemente pues aparece el problema de la hoja de coca y de la producción de la pasta de coca. Que fue como la única alternativa que le fue quedando al campesinado frente a sus otras propuestas.

Yo estuve en el 2014 en una misión cuando era sacerdote con unos seminaristas en la comunidad Karicachaboquira del pueblo Barí. Y en otras zonas rurales y el campesinado nos decía, aquí no nos está quedando otra alternativa que sembrar coca porque pues si uno siembra pan coger, eso nadie lo compra y si lo compran es a precio regalado.

¿Considera que los cultivos ilícitos han sido la condena para las comunidades de esa región?

Ha sido la condena para la región que todos volteen la espalda, que muchas de las inversiones que se pudieron hacer no se hicieron en su momento y que en el fondo hubiésemos dejado a los grupos al margen de la ley este territorio, que debe ser tratado con más cariño, con más ambición y con más dedicación.

Muchas voces hablan de un fracaso de la institucionalidad en la guerra contra el narcotráfico. Esta lucha ha dejado muertes, desplazamientos, fortalecimiento de los grupos armados, ¿el Catatumbo está condenado al fracaso?

No creo que el Catatumbo esté condenado al fracaso porque es una región de muchas riquezas, al contrario, es un territorio que quieren ver como fracasado para que sigan haciendo lo que les parece.

Es un territorio con muy buen carbón, con muchas fuentes de agua, con selva, es un territorio con una gran biodiversidad. Con todas las posibilidades para la agricultura, para grandes cultivos que solamente ha sido olvidado, ignorado, que ha sido explotado de otra manera.