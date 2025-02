Caso Uribe: el lunes retoma la audiencia de juicio con testimonio de Iván Cepeda

El senador Iván Cepeda celebró la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que negó este viernes la tutela interpuesta por la defensa del expresidente Álvaro Uribe y que buscaba cambiar la juez del caso.

En una corta declaración publicada a través de su cuenta de X, el senador dijo que la tutela presentada por la defensa del expresidente es una maniobra dilatoria para acortar el tiempo que habría de una posible prescripción. Y ahora, como fue rechazada, el juicio se retomará el próximo lunes con su declaración, que ya comenzó.



La tutela presentada por la defensa de Uribe surgió después de que el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá rechazara de plano una recusación interpuesta contra la juez Heredia el pasado 10 de febrero.



En su recurso, la defensa argumentaba que la juez había actuado de forma parcializada, descalificando constantemente a la defensa, priorizando la celeridad sobre las garantías del acusado y negando pruebas relevantes de descargo.



Sin embargo, en su fallo, el Tribunal subrayó que la recusación presentada por la defensa contra la juez no cumplía con los requisitos legales establecidos, señalando que la actuación de la juez Heredia no constituyó una violación al debido proceso ni a los derechos fundamentales del acusado.



En la sentencia, el Tribunal destacó que la recusación había sido rechazada de plano por la juez Heredia, quien argumentó que no se cumplían los requisitos legales para proceder con ella.

Además, el Tribunal recordó que la defensa de Uribe tenía la posibilidad de presentar otras acciones dentro del marco legal, pero concluyó que no había fundamentos suficientes para suspender el juicio o cambiar a la juez del caso.



El juicio contra Álvaro Uribe comenzó en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra el expresidente por la presunta manipulación de testigos en el proceso que él mismo había iniciado contra el senador Iván Cepeda.



Durante las investigaciones, varios testigos se retractaron de sus declaraciones y uno de ellos, Juan Guillermo Monsalve, denunció que había recibido presiones para cambiar su versión.



La Corte Suprema archivó el caso contra Cepeda y abrió uno contra Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.



En agosto de 2020, Uribe fue detenido preventivamente en su residencia, pero en 2021, el caso pasó a la Fiscalía General de la Nación luego de que Uribe renunciara a su escaño en el Senado.

Desde entonces, el juicio ha sido interrumpido en varias ocasiones por recursos interpuestos por su defensa, los cuales han sido rechazados en su totalidad. La última de estas acciones fue la recusación contra la juez Heredia, que fue nuevamente desestimada por el Tribunal.



La Fiscalía ha imputado a Uribe los cargos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal, aunque la defensa ha sostenido que no existen pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad.



El juicio, que se lleva a cabo en el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, continúa sin alteraciones tras la decisión del Tribunal, que concluyó que el caso debe seguir su curso de acuerdo con lo establecido por la ley.

